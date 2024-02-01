CNN: Зеленский в ближайшие дни подпишет указ об отставке Залужного с поста главкома ВСУ

По данным CNN, 29 января Зеленский встретился с Залужным и объявил, что собирается отправить его в отставку. Президент предложил главкому другую должность, но он отказался, заявил источник. По его словам, Зеленский сказал, что отказ Залужного не отменяет его отставки с поста главнокомандующего. Об этой встрече ранее также сообщили другие западные СМИ, в том числе The Washington Post и Financial Times.

Телеканал не уточняет, о какой должности шла речь. Украинские издание "Зеркало недели" сообщало, что Залужному предложили стать помощником или советником. The Economist утверждал, что Залужному предложили пост секретаря Совета национальной безопасности Украины.

Как отмечает CNN, 29 января Зеленский на небольшом совещании рассказал некоторым чиновникам, в том числе министру обороны Рустему Умерову, что "принял решение уволить главнокомандующего Вооруженными силами".