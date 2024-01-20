CNN: западные разведки считают, что война в Украине продлится еще не менее двух лет

Как считают источники телекомпании, два года война продлится вне зависимости от наличия и размера помощи Украине со стороны США.

Ряд опрошенных телекомпанией экспертов полагают, что военные действия, вероятно, продлятся еще пять лет. При этом, как считают источники CNN, маловероятно, что в 2024 году одна из сторон добьется заметного преимущества.

Украина в ближайший год будет восстанавливать вооруженные силы и наращивать военное производство. И только после этого сможет предпринять новую попытку контрнаступления, отмечает CNN.

Учитывая то, что война в Украине, скорее всего, будет продолжаться еще не менее двух лет, Белый дом намерен добиться финансирования для Украины до новых президентских выборов. Как отмечает CNN со ссылкой на источники, в Белом доме есть понимание, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах финансовая поддержка Киева будет урезана.