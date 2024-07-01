CNN: военных США в Европе перевели в состояние повышенной готовности

Уровень защиты, по данным источников CNN, повысили до второго (он вводится, когда разведка получает данные о возможной террористической атаке) из-за опасений, что теракты могут совершить против военного персонала или объектов на этих базах. В частности, такой уровень опасности ввели в воскресенье, 30 июня, на американской военной базе в Штутгарте в Германии, где находится штаб-квартира командования войск США в Европе.Один из собеседников CNN, который находится на военной базе США в Европе, на условиях анонимности рассказал, что они не видели такого уровня угрозы „по крайней мере десять лет“.При этом, как отмечает издание, неизвестно, какие разведданные вызвали усиление мер безопасности на военных базах США в Европе. Журналисты CNN предположили, что повышение мер безопасности на американских базах может быть связано со сделанными ранее европейскими властями заявлениями о потенциальной террористической угрозе в преддверии Олимпийских игр в Париже и во время чемпионата Европы по футболу, который в настоящее время проходит в Германии.