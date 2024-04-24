CNN: Военная помощь США уже ждет в Европе отправки в Украину

По словам собеседника CNN, в первую очередь в Украину будут переданы артиллерийские снаряды, дефицит которых испытывает армия страны. Несмотря на близость к Украине доставка вооружений по-прежнему будет представлять собой серьезную логистическую проблему, учитывая огромное количество задействованной техники, отмечает CNN. Десятикратное преимущество России в вооружениях таким образом не будет преодолено за короткий срок, подчеркивает телеканал.

Пентагон готов оперативно передать оружие после приказа

Представитель Минобороны США Патрик Райдер, выступая несколькими днями ранее перед голосованием в Палате представителей, заявил, что американское военное ведомство "готово быстро отреагировать", как только будет отдан какой-либо приказ о передаче вооружений.