CNN: украинские пилоты "молят" о поставке F-16 - ничего не можем сделать

Летчики отмечают, что старые Су-25, которые им приходится использовать, не идут ни в какое сравнение с российскими Су-35, имеющими передовые радары и ракеты большой дальности.

"Мы теряем много самолетов из-за этих перехватчиков. Я потерял своего командира [эскадрильи] и своего ведомого в бою. Они оба – герои Украины", — рассказал журналистам пилот Су-25 Алексей с позывным "Пумба".

Как пишет издание, сейчас, когда Украина переходит в контрнаступление, роль штурмовой авиации резко возросла, но украинские самолеты ограничены в численности и боевых возможностях. Россия по-прежнему сохраняет превосходство в воздухе, что затрудняет продвижение украинских войск.

"У них авиация работает волнообразно, как это было во Вьетнаме, Афганистане. Постоянно, в течение всего дня, они работают то на вертолетах, то на самолетах. Вообще авиационной поддержки [украинским войскам] катастрофически не хватает", — рассказали изданию в одном из батальонов 128-й отдельной бригады территориальной обороны.