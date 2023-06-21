CNN: украинские пилоты "молят" о поставке F-16 - ничего не можем сделать

Летчики отмечают, что старые Су-25, которые им приходится использовать, не идут ни в какое сравнение с российскими Су-35, имеющими передовые радары и ракеты большой дальности.
"Мы теряем много самолетов из-за этих перехватчиков. Я потерял своего командира [эскадрильи] и своего ведомого в бою. Они оба – герои Украины", — рассказал журналистам пилот Су-25 Алексей с позывным "Пумба".
Как пишет издание, сейчас, когда Украина переходит в контрнаступление, роль штурмовой авиации резко возросла, но украинские самолеты ограничены в численности и боевых возможностях. Россия по-прежнему сохраняет превосходство в воздухе, что затрудняет продвижение украинских войск.
"У них авиация работает волнообразно, как это было во Вьетнаме, Афганистане. Постоянно, в течение всего дня, они работают то на вертолетах, то на самолетах. Вообще авиационной поддержки [украинским войскам] катастрофически не хватает", — рассказали изданию в одном из батальонов 128-й отдельной бригады территориальной обороны.
Всего Украина получила 45 Су-25 и МиГ-29 от партнеров из НАТО и других союзных стран в Европе. Но реальным решением проблемы стало бы предоставление Украине американских F-16, говорят сами пилоты. Они имеют более современную начинку, чем советские "ровесники" и способны эффективно выполнять боевые задачи.
"Наше контрнаступление могло бы быть намного эффективнее и безопаснее для наших парней на земле [если бы у нас были F-16]. Я считаю, что это может изменить правила игры для контрнаступления и для всей войны, потому что F-16 способен выполнять много важной работы для наших сил, для нашего сопротивления", — рассказал пилот с позывным "Джус".