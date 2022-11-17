CNN: Украина сообщила США, что в момент удара по Польше пыталась перехватить ракету недалеко от места происшествия

Неясно, является ли эта ракета ПВО той же самой ракетой, которая ударила по Польше.
Представитель Пентагона сослался на вчерашние комментарии CNN президента США Джо Байдена: "С точки зрения траектории маловероятно, что она была выпущена из России. Но посмотрим. Посмотрим."
Ранее агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ракету, предположительно, выпустили украинские военные, чтобы сбить российскую, — накануне Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по объектам инфраструктуры Украины, который стал самым масштабным с начала войны.
В то время как Россия настаивает, что упавшая ракета была украинской, на Западе отмечают, что все равно считают основным виновником произошедшего Москву — ведь именно российские военные обстреливали территорию Украины 15 ноября.
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