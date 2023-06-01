Представитель предвыборного штаба Трампа, комментируя сообщение CNN, заявил, что подобные "утечки" лишь призваны "нагнетать напряженность". "Продолжающееся вмешательство министерства юстиции в президентские выборы является позорным, и это необоснованное расследование должно прекратить тратить деньги американских налогоплательщиков на политические цели демократов", - отметил он.

В 2022 году ФБР вернуло из имения Трампа во Флориде Мар-а-Лаго более 300 документов: 184 из них в 15 коробках были отправлены в Национальное управление архивов и документации США в январе, 38 - переданы следователям адвокатом Трампа в июне, еще более 100 документов обнаружили в ходе санкционированного судом обыска 8 августа. В списке документов, найденных агентами ФБР в резиденции Трампа, среди прочего значились те, которые названы "совершенно секретными" и "конфиденциальными".