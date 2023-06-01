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Прокуратура США обнаружила аудиозапись обсуждения бывшим президентом страны Дональдом Трампом одного из секретных документов, который он забрал из Белого дома. Об этом сообщает в среду,31 мая, телеканал CNN со ссылкой на источники. В аудиозаписи, сделанной летом 2021 года, Трамп признается, что у него был секретный документ Пентагона о потенциальном нападении на Иран. Экс-президент утверждал, что документ был получен от председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли.
Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas
© AP / Scanpix

Представитель предвыборного штаба Трампа, комментируя сообщение CNN, заявил, что подобные "утечки" лишь призваны "нагнетать напряженность". "Продолжающееся вмешательство министерства юстиции в президентские выборы является позорным, и это необоснованное расследование должно прекратить тратить деньги американских налогоплательщиков на политические цели демократов", - отметил он.

В 2022 году ФБР вернуло из имения Трампа во Флориде Мар-а-Лаго более 300 документов: 184 из них в 15 коробках были отправлены в Национальное управление архивов и документации США в январе, 38 - переданы следователям адвокатом Трампа в июне, еще более 100 документов обнаружили в ходе санкционированного судом обыска 8 августа. В списке документов, найденных агентами ФБР в резиденции Трампа, среди прочего значились те, которые названы "совершенно секретными" и "конфиденциальными".

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Deutsche Welle
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