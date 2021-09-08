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США финансировали операцию украинских спецслужб, в ходе которой планировалось выманить на территорию страны российских наемников, участвовавших в боевых действиях в Донбассе, сообщил телеканал CNN в среду, 7 сентября. Ее следствием стало задержание 33 россиян белорусскими спецслужбами в июле 2020 года.
Donbasas
Donbasas
© AP / Scanpix

Со ссылкой на высокопоставленных представителей украинских спецслужб, пожелавших остаться анонимными, CNN указывает, что США предоставляли техническую помощь и консультации для проведения операции, разрабатываемой 18 месяцев.

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Высокопоставленный американский чиновник заявил каналу, что США знали о действиях Киева, но не участвовали в них. По его словам, украинские спецслужбы пытаются переложить на американских коллег ответственность за проваленную операцию.

Спецслужбы Украины, как сообщает CNN, создали подставную частную военную компанию (ЧВК), чтобы получать информацию о российских наемниках. У нее был свой сайт, а кандидатам, набираемым якобы для охраны нефтедобывающих предприятий в Венесуэле, предлагался контракт с ежемесячным жалованием в 5 тысяч долларов.

От кандидатов требовались доказательства, что они имеют боевой опыт. Украинские спецслужбы, как утверждают источники CNN, отобрали 33 человек. Некоторые из них, в частности, указывали на свою причастность к сбитию пассажирского самолета Boeing 777 над Украиной. Чтобы не возбудить у наемников подозрений, в состав группы взяли также 5 человек, не воевавших в Донбассе.

Изначально планировалось, что всех их выманят на территорию Украины, где и задержат, однако план сорвался из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса. Тогда организаторы направили наемников в санаторий "Белорусочка" под Минском.

КГБ Беларуси задержал наемников за несколько часов до того, как они должны были вылететь из страны. Минск назвал их сотрудниками ЧВК Вагнера и обвинил в подготовке беспорядков перед выборами. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал их выдачи Украине, так как они воевали в рядах незаконных формирований на территории страны. Однако после переговоров Минска с Москвой 32 человека вернули в Россию, а еще одного, с двойным гражданством, оставили в Беларуси.

Владимир Зеленский отрицал, что что речь шла об операции украинских спецслужб. По его словам, инициатива исходила от других стран. Однако бывший президент Украины Петр Порошенко в декабре 2020 года заявил, что еще в 2018 году дал добро на проведение операции по задержанию россиян. CNN указывает, что ее провал стал тяжелым ударом для украинских спецслужб.

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Deutsche Welle
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