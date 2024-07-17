CNN: США получили данные о планах Ирана убить Трампа

Власти США в последние недели получили разведданные, свидетельствующие о заговоре Ирана с целью убить кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщил во вторник, 16 июля, телеканал CNN со ссылкой на источники.

По словам собеседников CNN, Секретная служба США проинформировала предвыборный штаб Трампа о возросшей угрозе и усилила меры безопасности вокруг политика еще до 13 июля - в тот день Трамп был ранен в результате стрельбы на митинге в Пенсильвании. Однако нет никаких признаков, что стрелявший в Трампа Томас Мэтью Крукс каким-либо образом участвовал в иранском заговоре, заявили источники телеканала.