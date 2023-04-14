aA
После "слива" документов Пентагона в США военнослужащие получили предупреждение, в котором говорилось о правилах взаимодействия с секретными файлами и якобы тайной информацией на публичных сайтах в интернете.
Pentagonas
Pentagonas
© Scanpix / Reuters

Такими сведениями поделилось издание CNN. Памятку разослала заместитель министра обороны Кэтлин Хикс. В ней военнослужащим рассказали о правилах и процедурах работы с секретными документами. Солдатам также напомнили, что нельзя "обсуждать секретную информацию с лицами, не уполномоченными на получение такой информации".

Отдельное предупреждение касалось скачивания якобы тайных файлов с публичных сайтов. Такие ресурсы могут быть связаны с противником и содержать вредоносный код, который в случае загрузки на устройство станет угрозой для информационных систем Министерства обороны США.

Статьи по теме:
В США задержали предполагаемого виновника крупнейшей утечки секретных данных
The Washington Post: Виновник утечек из Пентагона работает на военной базе

В ведомстве также подчеркнули, что солдаты не имеют права обсуждать секретные документы со СМИ, членами и сотрудниками Конгресса. Все вопросы необходимо направлять в отдел по связям с общественностью или в Управление по законодательным вопросам.

Памятку разослали за день до задержания подозреваемого в "утечке" документов. В ней упоминаются "недавние сообщения о несанкционированном раскрытии, как представляется, секретных документов Министерства обороны и разведывательного сообщества".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

УНИАН
Статьи по теме:

СМИ: утечка документов Пентагона - Гутерриш "действует в интересах России"?

В Белом доме считают, что генсек ООН охотно идёт на...

Politico: США пытаются успокоить союзников после утечки секретных документов

Высокопоставленные американские чиновники после...

TOP новостей

Подготовлены изменения для водителей: экологи смогут останавливать автомобили, аннулировать техосмотр

Мининистерство охраны окружающей среды Литвы...

Важное напоминание от "Cодры": до включения в систему пенсионного накопления осталось два месяца

До принятия решения об участии в пенсионном накоплении...

Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: когда начнется украинское контрнаступление?

На связи со студией Delfi — советник руководителя Офиса...

МИД Литвы направил Беларуси решительную ноту протеста

14 апреля в Министерство иностранных дел Литовской...

Нарушителям, выявленным после расследования Delfi, придется возместить ущерб в 46 тысяч евро

После публикации расследования Delfi о незаконной...