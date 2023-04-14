Такими сведениями поделилось издание CNN. Памятку разослала заместитель министра обороны Кэтлин Хикс. В ней военнослужащим рассказали о правилах и процедурах работы с секретными документами. Солдатам также напомнили, что нельзя "обсуждать секретную информацию с лицами, не уполномоченными на получение такой информации".
Отдельное предупреждение касалось скачивания якобы тайных файлов с публичных сайтов. Такие ресурсы могут быть связаны с противником и содержать вредоносный код, который в случае загрузки на устройство станет угрозой для информационных систем Министерства обороны США.
В ведомстве также подчеркнули, что солдаты не имеют права обсуждать секретные документы со СМИ, членами и сотрудниками Конгресса. Все вопросы необходимо направлять в отдел по связям с общественностью или в Управление по законодательным вопросам.
Памятку разослали за день до задержания подозреваемого в "утечке" документов. В ней упоминаются "недавние сообщения о несанкционированном раскрытии, как представляется, секретных документов Министерства обороны и разведывательного сообщества".
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