CNN: освобожденные села на юге Украины полностью разрушены, кругом мины и трупы россиян

Журналисты посетили освобожденные села Нескучное и Сторожево. Там сейчас продолжаются взаимные артиллерийские обстрелы украинских и оккупационных войск. Издание отмечает, что вид освобожденных, но при этом разрушенных деревень вызывает в сердцах украинских солдат "горько-сладкое" ощущение.

"Главное, что я чувствовал, — это злость, потому что, когда едешь по селам, представляешь, как это было до войны. Здесь жили люди. У людей были хорошие дома. Вы можете увидеть их вещи внутри. И вот мы заходим в деревню и видим ее в руинах, мы злимся", — рассказал боец с позывным "Матёрый".

Общий пейзаж в селе Нескучное, где до вторжения проживало 700 человек, представляет комбинацию из разрушенных жилых домов и заросших травой садов.

"Бело-голубой металлический забор окружает обугленный дом без крыши, с выброшенной взрывами сломанной мебелью. Маленькая спутниковая тарелка висит перед домом, пробитым пулями и осколками", – описывает издание типичный вид местного домохозяйства.