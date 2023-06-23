23 июня 2023 г. 11:55

CNN: освобожденные села на юге Украины полностью разрушены, кругом мины и трупы россиян

 
УНИАН
ФОТО: УНИАН
Освобожденные села в Запорожской области представляют собой сплошные руины. Об этом пишет CNN в репортаже с передовой на российско-украинской войне.

Журналисты посетили освобожденные села Нескучное и Сторожево. Там сейчас продолжаются взаимные артиллерийские обстрелы украинских и оккупационных войск. Издание отмечает, что вид освобожденных, но при этом разрушенных деревень вызывает в сердцах украинских солдат "горько-сладкое" ощущение.

"Главное, что я чувствовал, — это злость, потому что, когда едешь по селам, представляешь, как это было до войны. Здесь жили люди. У людей были хорошие дома. Вы можете увидеть их вещи внутри. И вот мы заходим в деревню и видим ее в руинах, мы злимся", — рассказал боец с позывным "Матёрый".

Общий пейзаж в селе Нескучное, где до вторжения проживало 700 человек, представляет комбинацию из разрушенных жилых домов и заросших травой садов.

"Бело-голубой металлический забор окружает обугленный дом без крыши, с выброшенной взрывами сломанной мебелью. Маленькая спутниковая тарелка висит перед домом, пробитым пулями и осколками", – описывает издание типичный вид местного домохозяйства.

При этом солдаты предупредили журналистов, что эти полуразрушенные дома и окружающие поля в добавок ко всему могут быть заминированы. Также местами еще находят разлагающиеся трупы россиян, хотя большую часть из них уже собрали. При этом много трупов еще могут лежать на заминированных полях.

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УНИАН
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