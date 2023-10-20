CNN: коридор для гумпомощи из Египта в сектор Газа пока не откроют

По словам собеседников телеканала, КПП Рафах остаётся закрытым, так как необходимо отремонтировать дороги на египетской стороне буферной зоны и есть "много других деталей", чтобы помощь поступала постоянно, а не разово.

Ранее президент США Джо Байден сообщал, что Египет согласился пропустить "для начала" двадцать грузовиков с гуманитарной помощью. Однако для этого, уточнил Байдена, нужно отремонтировать дорогу на стороне сектора Газа. По сведениям Reuters, оборудование для ремонта дороги уже отправили в сектор через КПП Рафах.

Сегодня утром специальный посланник США по гуманитарной помощи на Ближнем Востоке Дэвид Сэттерфилд всё ещё продолжал переговоры с Израилем о поставках гуманитарной помощи в Газу, сообщили в Госдепартаменте США. По словам источника CNN, Израиль хочет принимать участие в контроле того, что будет поступать в сектор Газа.