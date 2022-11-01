CNN: Иран готовится отправить России новую партию оружия

Последняя партия иранского оружия включала около 450 беспилотников. Россия его использовала для массированных обстрелов украинской инфраструктуры, утверждает CNN. Телеканал напоминает, что во время атак погибли мирные жители.
По словам источников, новая партия вооружений будет доставлена России до конца года, пишет CNN.
Кроме того, Киев считает, что Россия, вероятно, разместит иранские баллистические ракеты на северной границе Украины. Против них, по данным украинского Минобороны, эффективной защиты нет, пишет "Украинская правда".
Иранские ракеты будут схожи с российскими ракетами "Искандер-М". У России они заканчиваются, утверждает Минобороны Украины.
Киев обвиняет Москву в использовании иранских беспилотников при атаке на гражданские объекты. Украинская сторона сообщала, что военнослужащим удалось сбить более 300 аппаратов иранского производства.
Россия обвинения в использовании иранского оружия отвергает. Тегеран заявил, что не поставляет оружие сторонам конфликта.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Кредиты дорожают: по некоторым жителям это ударит больнее, чем шок от цен на энергоносители
Для части населения жилищные кредиты станут еще дороже,...
Похоронные традиции меняются: в Литву приходят новые обычаи
В Литве становятся популярными не только кремация...
"Уборка после обстрела тоже есть". Белорусский бизнес в условиях плановой релокации и экстренной эмиграции
В каких ситуациях сталкивается с дискриминацией...
За уход за могилами люди платят и до 350 евро: цены растут, начинает ощущаться стагнация
Рост инфляции не обогнал подорожания услуг по уходу за...
Не больше 5 000 евро: с сегодняшнего дня начинает действовать ограничение наличного расчета за нарушения - штрафы
С 1 ноября в Литве вступает в силу ограничение на...