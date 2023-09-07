CNN: Илон Маск сорвал атаку ВСУ на российский флот, отключив Starlink

Когда украинские подводные дроны, начиненные взрывчаткой, приблизились к российскому флоту, они “потеряли связь и безвредно выбросились на берег”, пишет Айзексон.
После этого власти Украины просили подключить связь обратно.
Решение Маска было связано с острым страхом, что Россия ответит на нападение Украины на Крым ядерным оружием. По словам самого Маска, это был страх, вызванный его разговорами с высокопоставленными чиновниками РФ.
Однако опасения Маска по поводу “мини-Перл-Харбора”, как он выразился, в Крыму не оправдались, говорится в публикации.