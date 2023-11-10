CNN и AP отказались работать с фотографом, который снял момент вторжения ХАМАС в Израиль и сделал селфи с лидером группировки

 
"Настоящее время"
CNN Televizija
CNN Televizija
ФОТО: Scanpix

Американский телеканал CNN и международное агентство Associated Press (AP) прекратили сотрудничествто с фотографом Хасаном Эслайей, который снял момент вторжения вооруженной группировки ХАМАС (включена в список террористических организаций США и ЕС) в Израиль седьмого октября.

Это произошло после того, как организация HonestReporting, которая заявляет своей целью защиту Израиля от предвзятости медиа, поставила под сомнение этичность публикации фотографий AP и Reuters фотографий, на которых запечатлен момент вторжения. Фотографы двух агентств сняли в том числе горящие израильские танки в кибуцах, а также членов ХАМАС.

Кроме того, HonestReporting отмечает, что некоторые из фотографов, скорее всего, нарушили границу между Израилем и сектором Газа.

На фотографиях присутствуют четверо журналистов: Хасан Эслайя, Юсеф Масуд, Али Махмуд и Хатем Али. В распоряжении HonestReporting оказались скриншоты уже удаленных твитов Эслайи, в которых он опубликовал селфи на фоне горящего израильского танка с подписью на арабском: "Прямая трансляция из поселений сектора Газа".

Также организация нашла фото с лидером ХАМАС Яхьей Синваром, который целует его в щеку.

Позже Reuters и AP заявили, что фотографы не обладали какой-либо предварительной информацией о нападении на Израиль.

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