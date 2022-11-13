Позиция председателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерала Марка Милли, который в последние недели решительно выступал за поиск дипломатического выхода из войны в Украине, не находит широкой поддержки со стороны команды по национальной безопасности президента Джо Байдена, включая госсекретаря Энтони Блинкена и помощника по нацбезопасности Джейка Салливана. Последние не считают, что время для переговоров по Украине настало, передал телеканал CNN в пятницу, 11 ноября, со ссылкой на двух представителей американской администрации.

Выступив 9 ноября в Экономическом клубе Нью-Йорка, Милли похвалил ВС Украины на фоне недавних успехов при освобождении Херсона, однако при этом выразил уверенность, что полная военная победа над РФ недостижима. В ситуации, "когда есть возможность вести переговоры, когда можно достичь мира, воспользуйтесь" моментом, посоветовал Милли.

Байден: Решение - за украинцами



"Решение - за украинцами. Ничего об Украине - без Украины", - в свою очередь подчеркнул Байден на пресс-конференции 9 ноября, когда его спросили о возможности переговоров.

По данным CNN, Госдепартамент США занимает позицию, кардинально отличающуюся от взглядов Марка Милли. Как констатирует канал, фактически сложилась уникальная ситуация, когда военное начальство в США более активно настаивает на дипломатии, чем сами американские дипломаты.

Пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс 10 ноября не сказал, согласен ли Госдепартамент с позицией Милли. Вместо этого Прайс озвучил точку зрения, которая часто фигурировала в последние месяцы: США поддерживают президента Украины Владимира Зеленского. "Украинцы ясно выразили убежденность в том, что конец войне в итоге будет положен за столом переговоров. Россияне время от времени высказывали аналогичное мнение", - отметил Прайс.

"На Москве лежит ответственность продемонстрировать не только на словах, но и на деле, что она готова к переговорам, готова выполнить то, что мир очень четко услышал от наших украинских партнеров - что они готовы и хотят сесть за стол переговоров и вести добросовестное сотрудничество", - добавил представитель Госдепа.

Салливан посетил Киев и поддерживал контакт с Патрушевым



Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 4 ноября посетил украинскую столицу с необъявленным визитом. Салливан встретился с президентом Зеленским, главой его офиса Андреем Ермаком и министром обороны Алексеем Резниковым, заверив их в непоколебимой поддержке Киева Вашингтоном.

Позднее Джейк Салливан сообщил, что в ходе негласных контактов с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым и с помощником президента РФ Юрием Ушаковым обсуждал снижение рисков применения ядерного оружия на фоне войны России против Украины. "У нас была возможность провести контакты с Россией на высоком уровне, нацеленные на снижение риска использования ядерного оружия, а также на то, чтобы донести до Москвы последствия его возможного применения. Мы не раскрывали каналы, по которым проводились эти контакты, чтобы их защитить", - подчеркнул Салливан.