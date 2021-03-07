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Администрация президента США Джо Байдена может сформировать целевую группу для борьбы с крупными кибератаками, "связанными с Китаем", передает "Интерфакс" телеканал CNN.
CNN: Белый дом готовится создать структуру по противодействию кибератакам
© DELFI / Andrius Ufartas

Целевая группа или "Объединенная координационная группа" (UCG) - это межведомственная структура, создание которой инициировал Совет национальной безопасности, в которую входят ФБР, Агентство кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) и другие, сказал американский чиновник из числа источников телеканала.

CISA подчеркнуло, что вредоносная активность, если ее не остановить, может "позволить злоумышленнику получить контроль над всей корпоративной сетью".

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По оценкам источника CNN, около 30 тыс. пострадавших от "китайских" кибератак клиентов насчитывается только в США и 250 тыс. по всему миру, хотя эти цифры могут вырасти, сообщил источник.

Администрация Байдена серьезно обеспокоена серией недавних кибератак, о которых компания Microsoft заявила 6 марта. Речь идет о нескольких слабых точках в программном обеспечении ее серверов, которые используют хакеры. "Это активная угроза. Все, кто управляет этими серверами - правительство, частный сектор, научные круги - должны действовать сейчас, чтобы исправить положение", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. ".

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан ранее сообщил в Twitter, что правительство отслеживает сообщения о том, что американские мозговые центры, возможно, были скомпрометированы атакой, а также "оборонно-промышленные базы".

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил журналистам, что министерство обороны в настоящее время работает над тем, чтобы определить, не является ли оно уязвимым.

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