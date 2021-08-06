По их данным, российские хакеры предлагают информацию кредитных карт «другим мошенникам».

Корреспондент CNBC Эмон Джаверс написал в твиттере, что «All World Cards» — новая группировка «русскоговорящих» киберпреступников. По его словам, хакеры бесплатно предоставляют украденные данные мошенникам «в качестве рекламного предложения».

«Миллион украденных кредитных карт — это большое количество, даже для даркнета <…> Преступники, скорее всего, начнут использовать эти украденные карты в ближайшие дни, поэтому банки вскоре ощутят последствия», — считает Джаверс.

Также журналист опубликовал объявление, которое, как утверждается, было распространено российскими хакерами. В нем говорится, что кредитки, опубликованные в даркнете, были выпущены в 2018-2019 годах. Граждане каких стран, помимо США, могли пострадать от действий хакеров, не уточняется.

Вопрос кибератак обсуждался на первом саммите президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, который прошел в Женеве 16 июня. В начале июля Байден в ходе телефонного разговора призвал Путина принять меры для пресечения деятельности хакерских групп, связанных с Россией.

Американские власти считают, что российские хакеры, в частности, ответственны за недавние атаки на компанию-оператор Colonial Pipeline, управляющую американским трубопроводом, а также на крупнейшего производителя мяса JBS и IT-фирму по производству программного обеспечения Kaseya.