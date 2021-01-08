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Руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в мире, обойдя главу Amazon Джеффа Безоса. Такие оценки привел в четверг телеканал CNBC, сообщает ТАСС.
Elonas Muskas
Elonas Muskas
© AFP / Scanpix

По подсчетам его специалистов, состояние Маска увеличилось до $185 млрд в свете повышения курса акций Tesla на фондовых торгах. Общая стоимость активов Безоса телеканал оценивает сейчас в $184 млрд.

Фондовые торги в США еще продолжаются. Сессия завершится через несколько часов.

В рейтинге самых богатых людей мира, составляемых агентством Bloomberg, Маск по-прежнему занимает второе место, согласно данным за среду. Его состояние оценивается в $181 млрд. Безос - на первом месте ($184 млрд). В конце ноября 2020 года Маск вышел на второе место в указанном рейтинге, опередив основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса.

За последние 13 месяцев состояние Маска выросло более чем на $100 млрд. В январе 2020 года Маск в рейтинге Bloomberg занимал 35-е место. Основной причиной увеличения состояния Маска стал рост капитализации Tesla. В январе 2020 года она составляла менее $100 млрд, а сейчас оценивается примерно в $750 млрд. Tesla была основана Маском в 2003 году. Сначала компания специализировалась на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием энергонакопительных систем.

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