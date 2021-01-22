На встрече обсуждалась политическая ситуации в Беларуси и продолжающиеся больше пяти месяцев протесты. "Применение насилия против протестующих продолжается, нет никаких признаков доверительного диалога с государством. Смелость белорусских граждан заслуживает восхищения, они, несмотря на жесткие репрессии властей, продолжают проводить мирные волеизъявления, выступая за демократию и свои основные права", — сказала президент Кальюлайд во время встречи.
Страны Балтии и Польша были в числе первых, кто обратил внимание на возникшую в Беларуси ситуацию, Эстония, Европа и другие демократические страны продолжают прилагать усилия, чтобы белорусский вопрос продолжили обсуждать в международных организациях.
"Весь свободный мир обязан обеспечить, чтобы людям в Беларуси дали право голоса и свободную возможность выбирать свое будущее. Ясно, что для Беларуси единственной перспективой является государственный диалог и новые демократические выборы", — подчеркнула глава Эстонского государства во время встречи.
Представитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская находится в Эстонии, чтобы принять участие в организованном страной неофициальном виртуальном заседании Совета безопасности ООН на высоком уровне на тему свободы белорусских СМИ, которое состоится в пятницу.
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