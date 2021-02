За минувшую неделю приложение Clubhouse стало одним из самых обсуждаемых в российских соцсетях. Пользователи искали возможность попасть в закрытую соцсеть, где можно побеседовать с Илоном Маском и Марком Цукербергом, а уже зарегистрированные участники рассуждали о необычном для них формате общения.

Всего лишь за несколько недель Clubhouse стал самым скачиваемым приложением в российском Apple Store, а также успел послужить платформой для нескольких значимых событий - например, объявления Олега Тинькова об уходе из бизнеса. Разбираемся, чем новая соцсеть отличается от других, что там делают пользователи и с какими проблемами уже столкнулись люди.



Clubhouse - это новая социальная сеть, в которой пользователи могут общаться только голосом. На данный момент платформа остается закрытой для широкой публики, попасть туда можно только с помощью знакомых, уже получивших к приложению доступ.

Соцсеть была создана менее года назад - весной 2020 года. Clubhouse придумали выпускники Стэнфордского университета Пол Дэвисон и Роэн Сет. Уже в январе 2021 года приложение, которое пока работает только на IOS, оценивалось в миллиард долларов.

Создатели подчеркивают, что одним из главных принципов платформы является "искреннее общение и выражение".



На 10 февраля приложение было скачано более пяти миллионов раз по всему миру.

Хотя в России Clubhouse начал набирать популярность только в начале 2021 года, соцсеть уже вышла на первое место по скачиваниям среди бесплатных приложений в Apple Store, опередив TikTok и Telegram.

Эксперты считают, что популярность соцсети можно объяснить впечатляющим списком знаменитостей мирового масштаба, зарегистрированных в Clubhouse. Среди них - Илон Маск, Марк Цукерберг, Канье Уэст и Джаред Лето. Учитывая специфику приложения, это значит, что в теории любой пользователь может побеседовать с этими людьми, оказавшись в нужной комнате в нужный момент.

"Основная причина ее [соцсети Clubhouse] популярности - это иллюзия прямого разговора со звездой. Ведь что было до этого? Вы смотрите Дудя в "Ютьюбе" и понимаете, что он не говорит с вами. Вы слушаете подкаст, и как будто говорят с вами, но на самом деле нет. Даже стримы не давали никогда ощущения, будто вы оказались с Плющевым или Ройзманом в одном купе поезда. И можете или подслушать чужой разговор. Или даже иногда в него вступить," - комментирует популярность соцсети журналист и сооснователь агентства KFConsulting Илья Клишин.



Пока Clubhouse остается закрытой соцсетью, хотя основатели обещают сделать ее открытой в обозримом будущем. Сейчас туда можно попасть двумя способами: получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя или подать заявку на регистрацию и подождать, когда кто-то из списка контактов, уже зарегистрированный в Clubhouse, одобрит заявку.

Но все не так просто - ждать одобрения от знакомого можно долго, так как число пользователей в сети все еще ограничено, а каждый зарегистрированный пользователь поначалу получает не более трех приглашений для друзей.

В погоне за приглашениями пользователи рунета начали создавать каналы и группы, предназначенные для обмена приглашениями. В "Телеграме" даже появились специализированные каналы, где инвайт можно купить, а цены на приглашения на Avito варьируются от нескольких сотен до десятков тысяч рублей.



Все общение в Clubhouse происходит в реальном времени и только в аудио-формате, на платформе нет никакой возможности общаться письменно. Пользователи общаются в так называемых комнатах - аудиочатах, которые могут быть публичными или закрытыми. В комнате есть модераторы, спикеры и слушатели. Последние не могут участвовать в дискуссии, пока не используют функцию "поднять руку" и не будут одобрены модератором - и тогда перейдут в статус спикера.

Большинство открытых для публики комнат в Clubhouse посвящены конкретной теме, которая обозначена в ее названии. Пользователи могут найти интересующие их дискуссии по темам, а также видеть, в каких комнатах находятся люди, на которых они подписаны.

В Clubhouse ведутся разговоры о предпринимательстве, соцсетях, культуре и политике, но бывают и "беззвучные" комнаты, куда приходят в поисках интересных знакомств, где пользователи ищут новые контакты на основании описания профиля участников. Есть и комнаты для развлечений - например, где пользователи задают друг другу каверзные вопросы, как в игре "Правда или действие", но без второго элемента, и просто рассказывают забавные истории из жизни незнакомым людям.

На данный момент в приложении зарегистрированы блогеры, журналисты, предприниматели, деятели культуры, и многие другие. В начале недели российский бизнесмен Олег Тиньков побил рекорд, собрав в своей комнате более 5 тысяч пользователей за полчаса.

Примерно тогда же Илон Маск написал твит, в котором пригласил Владимира Путина побеседовать с ним в комнате Clubhouse. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал предложение "интересным", но напомнил, что российский президент соцсетями не пользуется.

.@KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse?