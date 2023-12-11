CIVICUS: около трети людей в мире недоступны гражданские свободы

Рейтинг People Power Under Attack ("Народовластие под угрозой") делит страны на пять категорий - от полностью открытых до тех, в которых возможность влияния населения на власть отсутствует. Промежуточные позиции - страны, в которых гражданская активность той или иной степени ограничена или небезопасна.

При составлении рейтинга CIVICUS учитывает такие факторы, как соблюдение прав на свободу слова, собраний и самовыражения, возможность политических репрессий, нападений на журналистов и активистов, ограничений права на протест.