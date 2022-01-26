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Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что российских десантников и технику начали перебрасывать ближе к границе Украины.
CIT: Россия начала перебрасывать армию ближе к границе с Украиной
© Itar-Tass / Scanpix

24 января в TikTok появилось видео с военной техникой, которую перевозили по железной дороге. Согласно описанию, ролик был снят в Брянской области, которая граничит с Беларусью и Украиной.

@nafanja32 #военнаятехнитка #брянскаяобласть ♬ Бригада (Эпилог) — Из т/с "Бригада" — Алексей Шелыгин
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Бронетехника на видео укрыта брезентом, однако исследователь Роберт Ли опознал под ним боевые машины десанта БМД-4М и десантируемые бронетранспортеры БТР-МДМ. Он сообщил, что состав везет около 40 единиц этой техники, что соответствует одному батальону. Кроме того, в составе поезда пять пассажирских вагонов, где может разместиться примерно 250 человек.


Как утверждают в CIT, это первое подтвержденное видео переброски десантников ближе к границе с Украиной. Десантные войска считаются одними из наиболее боеспособных и мощных подразделений российской армии.

Снятый ролик не дает ответа, остались ли десантники в Брянской области или же отправились дальше — в Беларусь, где в феврале должны состояться анонсированные ранее российско-белорусские учения.

Вечером 25 января Министерство обороны Беларуси сообщило, что в Брест прибыл "эшелон с российскими десантниками", которые "будут участвовать в проверке сил реагирования Союзного государства".

Ранее Расследовательская группа CIT отмечала, что один из возможных сценариев российских действий на территории Украины — нападение из Брянской области или территории Беларуси.

С осени 2021 года Россия наращивает группировку войск у границ Украины, из-за чего западные страны опасаются вторжения в Украину. Российские власти объясняют перемещения войск учениями и уверяют, что не собираются ни на кого нападать.

Кроме того, Москва требует от США и НАТО особых "гарантий безопасности", в том числе нерасширения НАТО на восток и вывода войск с территорий новых членов альянса, обещая принять "военно-технические меры" в случае невыполнения этого требования.

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