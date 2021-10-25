Согласно оглашенным Центризбиркомом в Ташкенте результатам выборов президента Узбекистана, победу на них одержал действующий глава государства Шавкат Мирзиёев. За переизбрание Мирзиёева проголосовали 80,1% избирателей, сообщил в понедельник, 25 октября, глава ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев.

По предварительным данным, в выборах участвовали 16 212 343 человека, явка составила 81,62 процента.

ОБСЕ констатирует отсутствие конкурентной борьбы

Между тем наблюдатели от ОБСЕ раскритиковали проведение президентских выборов в Узбекистане за отсутствие конкурентной борьбы между кандидатами и критики действующего главы государства. "Несмотря на то, что было несколько кандидатов на пост президента, не было значимого взаимодействия друг с другом и с избирателями. Кандидаты воздерживались от оспаривания или критики действующего президента", - приводит "Интерфакс" слова руководителя краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Рейнхольда Лопатки.

Выступая перед журналистами, Лопатка отметил, что, несмотря на открытость медийной среды, под контролем оставались возможности граждан открыто выражать свое мнение. По его словам, отсутствовали различия между избирательной кампанией и деятельностью действующего главы государства.

Наблюдатели зафиксировали нарушения на выборах

По словам главы миссии БДИПЧ ОБСЕ Оуэна Мерфи, в ходе голосования наблюдались нарушения избирательных процедур: многократное голосование, голосование за третьих лиц, вброс избирательных бюллетеней, а также нарушение процедур при подсчете голосов. В то же время Мерфи усмотрел в этих выборах успех демократических реформ последних лет и выразил надежду на то, что они продолжатся.

Помимо 64-летнего Мирзиёева, выдвинутого Движением предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партией (УзЛиДеП), кандидатами были заместитель председателя политсовета Народно-демократической партии Узбекистана Максуда Ворисова, лидер Социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") Бахром Абдухалимов, Алишер Кодиров от Демократической партии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") и Нарзулло Обломурадов от Экологической партии.

Шавкат Мирзиёев был избран президентом Узбекистана в 2016 году после смерти его предшественника Ислама Каримова. До этого он трижды возглавлял районные и областные администрации, в том числе родной Джизакской области, а также Самаркандской области. Был депутатом парламента, дважды занимал пост премьер-министра.