ЦИК отказал Надеждину в регистрации на выборах президента РФ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России отказала политику Борису Надеждину в регистрации кандидатом в президенты страны. Такое решение принято на заседании Центризбиркома в четверг, 8 февраля, на котором Надеждин присутствовал лично.

Недействительными признаны более 5 процентов подписей избирателей, собранных в поддержки его выдвижения, а именно - 9147. В то же время 95 587 подписей признаны достоверными, заявил на заседании представитель ЦИК. В подписных листах обнаружены данные 11 умерших людей, добавили в комиссии.

Надеждин обратится в Верховный суд

Надеждин намерен обжаловать решение в Верховном суде РФ. "Я не согласен с решением Центризбиркома. Я собрал более 200 тысяч подписей по всей России. Мы проводили сбор открыто и честно - за очередями в наши штабы и пункты сбора следил весь мир", - написал политик в Telegram.