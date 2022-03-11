"ЧВК Вагнера" начала широкий набор наемников на войну с Украиной. Берут всех

"По просьбам трудящихся открыт набор в охрану на ближнее зарубежье". 28 февраля, когда российское вторжение продолжалось уже несколько дней, такие объявления начали появляться в пабликах, через которые раньше шла вербовка наемников в "ЧВК Вагнера".

Под новый конфликт для потенциальных наемников сняли почти все ограничения, существовавшие ранее: если еще несколько месяцев назад в ЧВК не брали никого, кроме россиян, родившихся в границах страны до 2014 года, то теперь на пункт вербовки в Молькино под Краснодаром приглашают и жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, и жителей аннексированного Крыма, и иностранцев, сохранился лишь запрет на наем граждан Грузии. Наличие долгов перед Федеральной службой судебных приставов, отсутствие справки о несудимости или загранпаспорта также перестали быть проблемой.



Один из наемников переслал Русской службе Би-би-си сообщение, которое рассылают в их внутренних ветеранских чатах: "Господа! Кто хочет покушать "сало", пишите мне. Действующих сотрудников без косяков на пикник не приглашают. Долги ФССП — по****. Загран — по****. Справки — по****. ЛДНР, Крым приглашаем очень. У кого были проблемы с трудоустройством у нас — звоните. Кто был уволен у нас по каким-то причинам — звоните. Повторяю, на пикник приглашаем покушать "сало".

Еще осенью 2021 года бывшие наемники жаловались, что в "ЧВК Вагнера" перестали принимать тех, кто родился на территории Крыма или самопровозглашенных ДНР и ЛНР, опасаясь, что среди них могут оказаться украинские диверсанты. При этом в объявлениях подчеркивают, что работа по прежним контрактам не приостанавливается и перебрасывать обратно в Россию наемников из африканских стран пока не планируется.

"Парни, всё в штатном режиме, без изменений. Африка под землю не провалилась. Когда концерт Газманова в Киеве — не знаю. Единственное, авиарейсы на юге отменили, учитывайте это, добирайтесь другим транспортом до Краснодара", — предупреждают потенциальных новичков в одном из объявлений.

После того как Владимир Путин объявил о начале военной операции против Украины, самолеты временно перестали принимать аэропорты на юге России в Ростове-на-Дону, Анапе, Сочи и Краснодаре — городе, откуда ближе всего добираться до полигона Молькино, где находится база и вербовочный пункт ЧВК "Вагнера".

Максимально широкий набор в Молькино подтвердил Русской службе Би-би-си один из наемников, еще недавно находившийся вблизи российско-украинской границы, но уже вернувшийся домой. По его словам, основной состав "ЧВК Вагнера" в украинском конфликте на данный момент не участвует.

"С украинским набором интересная тема: там не основной костяк, в Молькино набирают всех подряд. Именно тех, кто с косяками, именно тех, кто из черных списков, — рассказал он. — Там не "Вагнер" работает, а только собранные отряды с разными другими названиями. Мы их между собой штрафбатами называем с пацанами", — рассказал он.

"Так что там не "Вагнер", а всякий сброд, который сейчас набирают в Молькино с зелеными дверями. Кто в основных отрядах — не участвуют. Погань всякую набрали и командуют ими такие же штрафники. Так что не знаю, как они себя ведут. Единственное, не знаю, на какое направление их потом направляют. Как минимум в ЛНР их пока не видели", — добавил источник.

За несколько недель до войны, рассказал собеседник Би-би-си, ветеранов "Вагнера" набирали в новые формирования — под командованием, как он утверждает, "действующих офицеров ГРУ". Им якобы сделали шевроны с названиями новых ЧВК, после чего, как рассказывает он, они выполнили некое задание "на харьковском направлении", получили зарплаты по 2100 долларов за месяц и вернулись по домам.

Би-би-си обратилась за комментарием в министерство обороны России и ожидает ответа. Утверждение об участии офицеров ГРУ невозможно проверить по независимым источникам.



Впервые "ЧВК Вагнера" проявилась как раз в самопровозглашенной ЛНР в 2014 году, когда начался конфликт на востоке Украины. Тогда наемники принимали участие в боях за луганский аэропорт, но широкую известность получили не в связи с этим, а после ликвидации целого ряда известных полевых командиров, воевавших на стороне самопровозглашенной республики, но не встраивавшихся во "властную вертикаль", которую Москва пыталась выстроить в Донецке и Луганске.

Ликвидацию таких полевых командиров как Алексей Мозговой, Павел Дремов или Александр Беднов СМИ, ссылаясь на участников вооруженных формирований ЛНР, связывали с работой "Вагнера", а не с деятельностью украинских диверсантов, как об этом заявляли власти самопровозглашенной республика.

За последующие годы наемники успели проявить себя в Сирии, Ливии, ЦАР, Мозамбике, Судане. В декабре 2021 года Евросоюз ввел санкции против ЧВК "Вагнера", под ограничения попали восемь физических лиц и три юридических, с которыми наемники подписывали контракты.

BBC News направила запрос в министерство обороны России с просьбой подтвердить или опровергнуть: набираются ли на полигоне Молькино какие-то дополнительные силы для того, что российские власти называют "специальной военной операцией", и ожидает ответа.