ЧВК "Вагнер" потерял в Украине 22 тысячи человек убитыми

Российская ЧВК "Вагнер" за время войны России против Украины потеряла убитыми почти 22 тысячи человек - почти каждого третьего наемника. Такие потери были понесены с начала вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года до захвата Бахмута в мае 2023-го, сообщил один из командиров ЧВК - боец с позывным Маркс в близком к ЧВК Telegram-канале "Разгрузка Вагнера" вечером в среду, 19 июля.

По словам Маркса, который, как утверждается, командует штабом наемников, всего через "Вагнер" за время войны прошли 78 тысяч человек, из них 49 тысяч - заключенные из российских колоний, 40 тысяч человек получили ранения.

Заявленные на канале потери ЧВК "Вагнер" на 46 процентов выше, чем официальное число погибших советских военных за всю войну в Афганистане (15 051 человек) и в четыре раза выше безвозвратных потерь российской армии в Первой чеченской войне, указывает радиостанция "Свобода". Город с населением в 22 тысячи человек был бы больше, чем сотни различных городов в России, например, Бологое, Омутнинск и Ряжск.