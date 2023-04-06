По словам Клинтона, Россия не вторглась бы в Украину, если бы у Киева оставались силы ядерного сдерживания.

"Чувствую личную вовлеченность, потому что я заставил их (украинские власти. — Ред.) согласиться отказаться от их ядерного оружия. И никто из них не верит, что Россия устроила бы эту выходку, если бы у Украины все еще было ее оружие", — отметил бывший американский лидер.

Будапештский меморандум



В январе 1994 года Клинтон подписал трехсторонний Договор о выводе ядерного оружия с украинской территории с занимавшими посты президентов России и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком.

В ноябре 1994 года был принят закон "О присоединении Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) от 1 июля 1968 года". Было предусмотрено, что данный документ вступит в силу после предоставления ядерными державами гарантий безопасности Украине. В декабре 1994 года на саммите Совета по обеспечению сотрудничества в Европе в Будапеште США, Великобритания, Россия и Украина подписали меморандум о гарантиях безопасности Киева. Документ известен как Будапештский меморандум.

Обязательства были нарушены в 2014 году, когда Россия вторглась в Крым и аннексировала его, а также в ходе последующей широкомасштабной войны против Киева, констатирует RTÉ.

"Знал, что Путин не поддерживает соглашение"



"Я знал, что президент Путин не поддерживает соглашение, заключенное президентом Ельциным, никогда не вмешиваться в территориальную целостность Украины — соглашение, которое тот заключил, потому что хотел, чтобы Украина отказалась от своего ядерного оружия", — отметил Клинтон.

По его словам, украинские власти "боялись отказаться от него (ядерного оружия. — Ред.), потому что думали, что это единственное, что защищает их от экспансионистской России".

"Чувствую себя ужасно"



"Когда ему стало удобно, президент Путин нарушил этот (договор. — Ред.) и первым делом захватил Крым. И я чувствую себя ужасно, потому что Украина — очень важная страна", — признался бывший американский лидер.

Билл Клинтон уверен в необходимости дальнейшей поддержки Киева со стороны Запада.

"Думаю, что то, что сделал Путин, было очень неправильно, считаю, что Европа и Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Украину", — отметил собеседник RTÉ. "Может наступить время, когда украинское правительство решит, что оно может подумать о мирном соглашении, которое их устроит, но не думаю, что все мы должны бросать их", — добавил он.

Билл Клинтон занимал пост президента США с 1993 по 2001 годы.

Присоединение Украины к ДНЯО



Подписание Будапештского меморандума завершило многолетний процесс переговоров между государствами, образовавшимися в результате распада Советского Союза, и ведущими западными ядерными державами. Украина занимала в этом процессе особое место. По данным киевских источников, в 1991 году она унаследовала от СССР 176 межконтинентальных баллистических и более 2500 тактических ракет.

В тексте этого документа США, Великобритания и Россия приветствовали присоединение Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, обязуясь при этом уважать ее независимость и "существующие границы". Такие же меморандумы подписали Беларусь и Казахстан. В английском варианте текста использовано слово "assurances", которое можно перевести на русский как "заверения", "обещания".