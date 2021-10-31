Жительница графства Нортумберленд (на северо-востоке Англии) убиралась у себя в доме и наткнулась на блестящий круглый камень размером с фунтовую монету. Она приняла его за бижутерию и чуть было не выбросила находку. Однако по совету соседа женщина (которая предпочла сохранить анонимность) решила отнести его к ювелиру вместе с другими вещами, накопившимися за годы хождений по барахолкам.
"К нам пришла женщина с мешком украшений, у нее были какие-то дела в городе, и она решила заглянуть к нам по дороге", — вспоминает сотрудник аукционного дома Featonby's Auctioneers Марк Лейн.
"Это был достаточно большой камень, по размеру больше фунтовой монеты, я вначале подумал, что это кубический цирконий, двойник синтетического алмаза. Он пролежал у меня на столе пару дней, пока я не взял прибор для проверки бриллиантов, — вспоминает специалист. — Затем мы отправили его к нашим партнерам в Лондон, после чего его сертифицировали эксперты в Антверпене, которые подтвердили, что это бриллиант весом 34 карата".
Измерение в каратах связано с весом камня: более тяжелые бриллианты имеют более высокую ценность.
Аукционер Марк Лейн говорит, что оценка драгоценного камня стала для него настоящим шоком. По его словам, это самый дорогостоящий бриллиант, который он когда-либо держал в руках.
"Цвет, прозрачность, размер…обнаружить бриллиант весом 34 карата — это нечто из ряда вон выходящее", — добавил он.
По словам специалиста, владелица бриллианта не помнит, откуда у нее взялся этот камень.
"Она часто ходила на барахолкам и покупала всякую дребедень. Она и подумать не могла, что это может оказаться бриллиант", говорит Марк Лейн.
Драгоценный камень выставят на аукционе 30 ноября в Лондоне.
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