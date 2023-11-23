Чтобы разблокировать помощь Украине: Еврокомиссия утвердила аванс в 900 млн евро для Венгрии

ЕК ранее исключила Венгрию из программы экономического стимулирования после пандемии из-за коррупции и отклонения политики премьер-министра Виктора Орбана от демократии.

В свою очередь, Венгрия заблокировала решения ЕС о предоставлении Украине экономической помощи в размере 50 миллиардов евро до 2027 года и начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Будапешт также заморозил план по предоставлению Киеву военной помощи ЕС в размере 20 млрд евро и выступает против санкций в отношении России за ведение войны.

Поддержка ЕС имеет решающее значение для Украины, которая с февраля 2022 года изо всех сил пытается отразить полномасштабное российское вторжение.