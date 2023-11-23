Чтобы разблокировать помощь Украине: Еврокомиссия утвердила аванс в 900 млн евро для Венгрии

 
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Viktoras Orbanas
Viktoras Orbanas
ФОТО: AFP / Scanpix

Еврокомиссия утвердила авансовые выплаты Венгрии в размере 900 миллионов евро в рамках ее до сих пор замороженной доли в фондах восстановления, чтобы преодолеть вето Будапешта на помощь Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

ЕК ранее исключила Венгрию из программы экономического стимулирования после пандемии из-за коррупции и отклонения политики премьер-министра Виктора Орбана от демократии.

В свою очередь, Венгрия заблокировала решения ЕС о предоставлении Украине экономической помощи в размере 50 миллиардов евро до 2027 года и начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Будапешт также заморозил план по предоставлению Киеву военной помощи ЕС в размере 20 млрд евро и выступает против санкций в отношении России за ведение войны.

Поддержка ЕС имеет решающее значение для Украины, которая с февраля 2022 года изо всех сил пытается отразить полномасштабное российское вторжение.

Орбан, который гордится своими связи с Москвой, говорит, что Венгрия не более коррумпирована, чем другие страны Евросоюза.

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