Из ЮАР поступает противоречивая информация о том, будет ли предоставлен Путину иммунитет как участнику международной встречи. Замминистра государственных предприятий ЮАР Обед Бапела заявил в интервью ВВС, что страна планирует принять закон, который даст возможность решать, арестовывать или нет по ордеру МУС.

Суд в Гааге в марте выдал ордер на арест Путина в связи с обвинениями в незаконной депортации в Россию украинских детей. В ЮАР после выдачи ордера сообщили, что "осознают свои юридические обязательства" в связи с этим. Однако позднее власти страны заявили, что решение МУС "вставляет палки в колеса".