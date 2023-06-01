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Саммит стран БРИКС, запланированный в августе в ЮАР, могут перенести в Китай, чтобы избежать решения об аресте президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда в Гааге (МУС), сообщает агентство Reuters. По словам главы МИД ЮАР Зейна Дангора, окончательное решение на этот счет пока не принято.
Vladimiras Putinas ir PAR prezidentas Cyrilas Ramaphosa
Vladimiras Putinas ir PAR prezidentas Cyrilas Ramaphosa
© Scanpix / Reuters

Из ЮАР поступает противоречивая информация о том, будет ли предоставлен Путину иммунитет как участнику международной встречи. Замминистра государственных предприятий ЮАР Обед Бапела заявил в интервью ВВС, что страна планирует принять закон, который даст возможность решать, арестовывать или нет по ордеру МУС.

Суд в Гааге в марте выдал ордер на арест Путина в связи с обвинениями в незаконной депортации в Россию украинских детей. В ЮАР после выдачи ордера сообщили, что "осознают свои юридические обязательства" в связи с этим. Однако позднее власти страны заявили, что решение МУС "вставляет палки в колеса".

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Deutsche Welle
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