aA
США и Евросоюз одновременно объявили о введении новых санкций против России из-за вторжения в Украину.
Что вошло в третий пакет санкций ЕС против России
© Itar-Tass / Scanpix

Евросоюз внес в санкционные списки президента Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, главу МИД Сергея Лаврова, главу МВД Владимира Колокольцева, замглавы Совбеза Дмитрия Медведева и еще ряд чиновников и политиков.

В списке минфина США - Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, начальник генерального штаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов.

Действующие главы государств крайне редко попадают под международные санкции - такие случаи единичны.

Большой список


Третий пакет антироссийских санкций ЕС стал самым крупным - он затрагивает финансовый, энергетический, транспортный, технологический сектора, а также визовую политику. Текст опубликован в официальном журнале ЕС.

"Президент Путин и его правительство начали войну против независимой, суверенной соседней страны. Поведение российского руководства представляет собой серьезную угрозу международному миру и безопасности. Сегодня мы отвечаем самыми жесткими ограничительными мерами. Европейский союз един в своей решимости вместе с международными партнерами и союзниками защищать мирный порядок, международное право и систему, основанную на правилах", - приводится в документе заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Наряду с первыми лицами государства, под санкции Евросоюза попали министерство обороны, служба внешней разведки и администрация президента и крупные российские компании.

В их числе - РЖД, "Совкомфлот", Объединенная судостроительная компания, "Камаз", ОАО "Сириус", ОАО "Станкоинструмент", ОАО "Химкомпозит", концерн "Калашников", Тульский оружейный завод, НПК "Технология машиностроения", ОАО "Высокоточные комплексы", концерн "Алмаз Антей", НПО "Базальт", Адмиралтейские верфи, Александровский научно-исследовательский технологический институт НИТИ, ООО "Аргут".

Новые ограничения вводятся также в отношении порта в Новороссийске, Ростеха и ПО "Севмаш".

В списках фигурируют также специальный летный отряд "Россия" Управделами президента РФ, Ракетно-космический центр - Прогресс, Центр криминалистики Главного управления МВД по Нижегородской области, Корпорация "Иркут", авиационная производственная организация в Комсомольске-на-Амуре(КнААПО, производители самолетов "СУ"), Московский физико-технический институт, Промтех-Дубна, Рособоронэкспорт, Объединённая промышленная корпорация "Оборонпром", "Ростех", Российская самолетостроительная корпорация "МиГ", Авиакомпания "Сухой" и "Гражданские самолеты Сухого", ОАО "Туполев", ОЭК-Сатурн, Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная приборостроительная корпорация, ПО "Севмаш" и "Уралвагонзавод".

Вводятся санкции в отношении еще двух банков - "Открытия" и Альфа-банка.

Банки, самолеты, нефть, визы


Пакет санкций еще больше расширяет существующие финансовые ограничения, ограничивая российским компаниям доступ к рынкам капитала. Запрещается листинг и предоставление услуг в отношении акций российских государственных компаний на торговых площадках ЕС, прием депозитов, превышающих определенные суммы, от граждан или резидентов России, ведение счетов российских клиентов центральными депозитариями ЕС, а также продажа ценных бумаг, номинированных в евро, российским клиентам."Эти санкции коснутся 70% российского банковского рынка и ключевых государственных компаний, в том числе оборонных. Они увеличат стоимость займов для России, повысят инфляцию и постепенно подорвут промышленную базу России. Кроме того, принимаются меры по предотвращению сокрытия состояний российской элиты в Европе", - заявляет Евросоюз.

Вводится запрет на экспорт товаров и технологий для авиационной и космической отраслей, а также запрет на предоставление связанных с ними услуг по страхованию.

"Запрет на продажу всех самолетов, запасных частей и оборудования российским авиакомпаниям ухудшит один из ключевых секторов экономики России и транспортное обеспечение страны, поскольку три четверти нынешнего коммерческого воздушного флота России были построены в ЕС, США и Канаде", - говорится в документе.

Запрещаются поставки товаров и технологий двойного назначения, вводятся ограничения на экспорт определенных товаров и технологий. Отдельно прописан запрет на поставки товаров, оборудования и технологий для нефтепереработки.

Российские дипломаты, чиновники и бизнесмены больше не смогут воспользоваться упрощенным визовым режимом для привилегированного доступа в ЕС. Это решение не коснется рядовых граждан России.


Если карточки не загрузились, попробуйте использовать другой браузер





Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com
Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė, laida „Drąsiai!“

Toksiški santykiai – vaikystės patirčių pasekmė: kokią įtaką mūsų partnerio pasirinkimui turi tėvai?

Delfi Plius Forumas „Pauzė“

Ieva Vaitkevičiūtė. Ką apie darbuotojų emocinę sveikatą rodo duomenys iš pažangiausių kompanijų?

Delfi Plius Žurnalas „Tavo vaikas“

Nuolat valgyti norintis vaikas – emocijos, augimo šuolis ar rimtos ligos?

Delfi Plius Petras Grigalis

Rusijos „jėgos reitingas“: ką rodo skaičiai apie šios šalies kariuomenės potencialią galią?

Delfi Plius Jurga Jurkevičienė

Italijoje netaupo tik benamiai: stebisi, kaip lietuviai švaisto vandenį, maistą ar elektrą, o į kainų pokyčius reaguoja itin dramatiškai

Delfi Plius The Economist

Kodėl Putinas ir jo aplinka nori, kad kiltų karas

Verslas Plius Edgaras Savickas

„Danske Bank“ vadovas: Lietuvoje vis dar išlikęs milžiniškas valandinių atlyginimų skirtumas

TOP новостей

Rytiniai Kijevo vaizdai Karas Ukrainoje. Trečioji diena Karas Ukrainoje. Trečioji diena Volodymyras Zelenskis

Война в Украине: в Киеве ракета попала в многоквартирный жилой дом Зеленский утром обратился к украинцам

26 февраля российская армия продолжает атаковать...

Премьер-министр Литвы предупреждает о провокациях: это намеренные действия и абсолютная ложь

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в субботу на...

Ingrida Šimonytė

Премьер Литвы: если Путину удастся добиться чего-то из задуманного, ближайшими мишенями станут две страны (181)

Если Владимиру Путину удастся добиться чего-то из...

На украинско-польской границе стоят 25-километровые очереди, некоторые люди идут пешком

Литовцы, которые пересекают украинско-польскую...

Жалимас: Гаагский суд мог бы приговорить Путина к пожизненному заключению

Декан юридического факультета университета им....