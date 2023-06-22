Что такое "тупофон" и почему так много молодых людей покупают его?

В мире, одержимом смартфонами, может показаться неожиданным, что всё большее число подростков предпочитают "тупые телефоны".

Разборные, базовые мобильные устройства, которые мы использовали десятилетие или два назад, набирают популярность среди молодого поколения, поскольку подростки стремятся вернуть себе независимость от технологий.

В Соединенных Штатах продажи телефонов с базовыми возможностями (звонки и sms) выросли в 2022 году. Компания HMD Global - производитель Nokia - реализовывала десятки тысяч телефонов каждый месяц.

"Мы видим, что рынок флип-фонов вырос на 5 процентов", - сказал Ларс Зильбербауэр, директор по маркетингу Nokia Phones и HMD Global.

"За последний год мы удвоили нашу долю рынка флип-фонов, что очень важно для нас. Мы видим, что сейчас это набирает обороты в Европе", - сказал он в интервью Euronews Next.

"Я думаю, что эта тенденция действительно связана с тем, что люди берут под контроль свою жизнь, свою цифровую жизнь", - добавляет он.

Что такое "тупой телефон"?