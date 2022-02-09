НАТО, организация Североатлантического договора, была создана 4 апреля 1949 года с целью, прежде всего, сдерживания угрозы советской экспансии в Европе после Второй мировой войны. Кроме того, Соединенные Штаты рассматривали альянс как инструмент для предотвращения возрождения националистических тенденций в Европе и для содействия политической интеграции на континенте.

Однако идея его появления уходит корнями в далекий 1947 год, когда Великобритания и Франция подписали Дюнкеркский договор, создав союз, призванный противостоять возможному нападению Германии после окончания войны. Первоначально в числе 12 членов-учредителей политического и военного альянса НАТО были США, Великобритания, Бельгия, Канада, Дания, Франция, Исландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия и Португалия.

Коллективная безопасность

По сути организация действует как союз коллективной безопасности с целью обеспечения взаимной защиты военными и политическими средствами, если государство-член столкнется с внешней угрозой. Этот краеугольный камень — положение о коллективной обороне — заложен в статью 5-ю устава НАТО.

"Стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом, и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого статьей 51-й Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь стороне или сторонам, подвергшимся нападению, путем немедленного осуществления таких индивидуальных или совместных действий, которые она сочтет необходимыми, включая применение вооруженной силы, для восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона", — говорится в этой статье.

Она была применена один раз — Соединенными Штатами после терактов 11 сентября 2001 года.

Варшавский договор и расширение НАТО на восток

Советский Союз в ответ на появление НАТО создал в 1955 году Варшавский договор — собственный военный блок, куда также вошли семь коммунистических государств Восточной Европы. Но падение Берлинской стены и последующий распад СССР в 1991 году проложили путь к новой системе безопасности в Европе после холодной войны.

Освободившись от советских оков, ряд стран, входивших в Варшавский договор, стали членами НАТО. Члены Вышеградской группы — Венгрия, Польша и Чешская Республика — присоединились к альянсу в 1999 году. Через пять лет после этого в НАТО была принята так называемая Вильнюсская группа, состоящая из Албании, Хорватии, Болгарии, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии, Словакии и Словении.

Последними на данный момент в состав альянса вошли Черногория в 2017 году и Северная Македония в 2020-м, в результате чего общее число стран-членов достигло 30. Три государства в настоящее время относятся к категории "стремящихся к членству" — это Босния и Герцеговина, Грузия и Украина.

Политика открытых дверей для новых членов

На фоне напряженности на границе России и Украины стремление последней вступить в альянс, похоже, усиливается. На саммите в Бухаресте в 2008 году НАТО официально приветствовала стремление Украины и Грузии к членству в альянсе, но не стала предоставлять планы действий по вступлению. Для России, как не раз указывало ее руководство, вступление Украина в НАТО, является "красной линией".

Между тем так называемая политика открытых дверей альянса, закрепленная в статье 10-й Вашингтонского договора, дает возможность вступить в НАТО любой европейской стране, которая может укрепить и внести вклад "в безопасность Североатлантического региона".

"Ожидается, что страны, стремящиеся к членству в НАТО, также должны достичь определенных политических, экономических и военных целей, чтобы гарантировать, что они внесут свой вклад в безопасность альянса и станут его бенефициарами", — отмечается на сайте НАТО.