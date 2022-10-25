В понедельник днем начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов провел брифинг, на котором изложил детали вероятного, по мнению минобороны, развития событий.

Российские военные утверждают, что материалы для бомбы можно взять на трёх действующих украинских АЭС, недействующей Чернобыльской, пунктах захоронения радиоактивных отходов, предприятиях химической и атомной промышленности.

"Также необходимо подчеркнуть, что на Украине имеется научная база - это Харьковский физико-технический институт, ученые которого принимали участие в ядерной программе СССР, где по настоящее время функционируют различные экспериментальные установки, в том числе термоядерные установки "Ураган", а также институт ядерных исследований при Национальной академии наук в Киеве, в котором на реакторе ВВР-М проводятся исследования с использованием радиоактивных материалов высокой активности", - сказал Кириллов.

При этом, как утверждают российские военные, "две организации Украины имеют конкретные поручения по созданию так называемой "грязной бомбы". Работы находятся на завершающей стадии".

Никаких доказательств, кроме ссылок на имеющуюся у министерства обороны информацию, публично приведено не было.

На просьбу корреспондента Би-би-си Стива Розенберга привести какие-то доказательства этих обвинений Украины глава СВР Сергей Нарышкин ответил довольно общими фразами.

Он сказал, что "стремление киевского режима к обладанию ядерным оружием человечество видело на протяжении нескольких шагов начиная с того дня (19 февраля), когда президент Зеленский выступил на конференции по безопасности в Мюнхене, тогда уже были понятны его амбиции обладать ядерным оружием".

Это не первый раз когда Россия обвиняет Украину в попытке создать "грязную бомбу". Об этом, например, активно говорила российская пресса в первые дни после вторжения российской армии в Украину в конце февраля.

Публикации в российской прессе о возможности создания в Украине "грязной бомбы" или даже ядерного оружия появлялись и раньше. Так "Известия" 17 сентября 2014 года опубликовали статью "Украина может создать ядерную бомбу за 10 лет", в которой эксперты говорили и о "грязной бомбе"

Но и тогда основными аргументами были либо ссылки на некую закрытую информацию, либо слова различных комментаторов, выступавших по телевидению, в прессе или писавших посты в соцсетях.

До сих пор четких доказательств появления в Украине ядерного или радиологического оружия, к которому относится "грязная бомба", опубликовано не было.

Русская служба Би-би-си попыталась найти ответы на некоторые вопросы, связанные с "грязной бомбой".

Реакция Украины

Украина отвергает обвинения России в попытках создать "грязную бомбу". "Во-первых, Украина является верным участником [Договора о нераспространении ядерного оружия]: у нас нет никаких "грязных бомб" и мы не планируем их иметь. Во-вторых, россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами", - сообщил в "Твиттере" глава МИД Дмитрий Кулеба 23 октября.

Может ли Украина вернуть себе ядерное оружие? И во что это ей обойдется?

24 октября Кулеба обратился к генсеку МАГАТЭ Рафаэлю Гросси (в МАГАТЭ позже подтвердили это) с просьбой немедленно отправить экспертов на мирные объекты в Украине, которые Россия описывает как места разработки "грязной бомбы".

"Он согласился. В отличие от России, Украина была и остается прозрачной. Нам нечего прятать", - отметил в "Твиттере" Дмитрий Кулеба.

Кулеба также провел разговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном и отметил, что россияне могут искать возможность обвинить Украину в использовании запрещенного оружия, которое сами намерены использовать.

"Грязная бомба" - это ядерное оружие?



"Грязная бомба" - одна из разновидностей радиологического оружия. Это оружие массового поражения.

Как и ядерное оружие, оно использует радиоактивные материалы.

Однако ядерное оружие использует энергию деления ядра атомов, в результате которой возникает разрушительная ударная волна, электромагнитный импульс, световое излучение, проникающая радиация и радиоактивное заражение.

Радиологическое оружие использует только один поражающий фактор - радиоактивное заражение. Такое оружие просто распространяет по поверхности земли и в атмосфере радиоактивные материалы, которые потом заражают воздух, воду и почву.

Ядерный боеприпас - сложный механизм, создать который под силу лишь нескольким странам.

Радиологическое оружие может быть нескольких видов, иногда оно использует ядерную реакцию, и также довольно сложно устроено. Другие радиологические боеприпасы сравнительно просты. Например, оружием может быть некий прибор для распыления радиоактивного материала, либо "грязная бомба", то есть боеприпас, который, взрываясь, разбрасывает такой материал вокруг себя.

Устройство "грязной бомбы" может быть разным, но принцип действия более-менее одинаков - это контейнер с радиоактивным веществом и взрывчатка, которая его разрушает и энергией взрыва распространяет вещество. Бомба может быть взорвана в воздухе или на земле, в любом случае энергии взрыва хватит на то, чтобы заразить участок местности.

Несмотря на то, что в "грязной бомбе" используются радиоактивные материалы, ядерного взрыва не происходит.

Нужна ли "грязная бомба" на войне?

Хотя "грязная бомба" и была придумана как оружие, и ее испытывали военные, но большой ценности как оружие она не представляет.

Дело в том, что радиоактивное загрязнение не приведет к быстрому поражению живой силы противника или гражданского населения, если оно возникнет в населенных районах.

Комиссия по ядерной регламентации США отмечает, что "степень локального загрязнения [в результате взрыва грязной бомбы] будет зависеть от ряда факторов, включая объем взрывчатого вещества, количество и тип радиоактивного материала, средства рассеивания и погодные условия".

Последствия загрязнения могут сказаться на здоровье людей, но не сразу, а своевременное обнаружение и распознание типа радиоактивного вещества поможет местным властям принять меры защиты и эвакуации из зараженного района.

Местность будет заражена, однако большой военной выгоды из этого получить не выйдет - она не будет пригодна для использования, а дезактивация и другие устранения последствий взрыва будут довольно дорогостоящими мероприятиями.

Профессор Института международных отношений Киевского национального университета имени Т. Шевченко, эксперт по нераспространению ядерного оружия Сергей Галака рассказал Би-би-си, что характер и территория радиоактивного загрязнения будут зависеть от природных факторов и состава изотопов.

"Если будет сильный ветер и не будет дождя, тогда будет сильное загрязнение. Если будет слабый ветер и сильный дождь, то осадки это загрязнение локализуют в определенной местности", - сказал эксперт.

Взрыв ядерной бомбы приводит к меньшему заражению местности и наносит больший урон другими поражающими факторами - взрывной волной, излучением и проникающей радиацией.

Психологический фактор

Люди достаточно боятся радиации, чтобы "грязная бомба" стала мощным психологическим фактором. Ее иногда называют "оружием массового разложения" [weapons of mass disruption].

Взрыв такого боеприпаса с выбросом радиоактивных материалов может вызвать страх у большого числа людей, спровоцировать их на массовые панические действия.

Кроме того, если такая бомба будет взорвана в большом городе, то, как минимум, часть его станет непригодной к жизни, и это вызовет уже экономические и политические последствия для страны.

Именно поэтому считается, что такое оружие могут стремиться заполучить экстремистские организации.

После терактов 11 сентября 2001 года угрозу использования "грязной бомбы" рассматривали как вполне реальную в США и других западных странах из-за активизации джихадистских группировок. Была информация, что доступ к радиоактивным материалам хочет получить "Аль-Каида".

Можно ли отследить происхождение "грязной бомбы"?

В мире не раз происходили аварии с выбросом радиоактивных материалов, и поэтому контроль за их содержанием в атмосфере очень важен для всего мира.

Последняя из таких аварий произошла 8 августа 2019 года на российском полигоне Северного флота в Нёноксе, в результате аварии погибли несколько человек (точное число не известно).

Сразу после аварии в разных странах были отмечены повышения уровней различных радиоактивных веществ. В начале июня были зарегистрированы изотоп йод-131 в Норвегии, а цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103 - в Швеции и Финляндии.

По определенному набору изотопов специалисты определили, что взрыв произошел скорее всего на военном объекте, а не стал следствием утечки из каких-либо гражданских ядерных объектов.

В случае большого выброса радиоактивных веществ наземные станции вряд ли смогут точно определить состав веществ, которые будут использоваться в "грязной бомбе". Они смогут сделать только общий вывод о характере выброса.

Более точную картину можно было бы получить только специальным самолетом радиационной разведки, который находился бы вблизи такого выброса.