Что такое "болезнь X" и как мир готовится к ней?

Поэтому нам нужно иметь резервную копию для таких болезней, которые мы не знаем, но которые могут появиться, и именно поэтому мы дали ей название "Болезнь X"", - сказал он, пояснив, что эта концепция впервые обсуждалась в 2017 году и недавно привлекла "внимание" в Интернете.

"Есть неизвестные вещи, которые могут произойти, и все, что произойдет, - это вопрос "когда", а не "если"", - сказал д-р Тедрос Аданом Гебреисус, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во время экспертной дискуссии в Давосе на прошлой неделе.

Хотя "болезнь Х" - это скорее гипотетический сценарий подготовки к следующей пандемии, эксперты, обсуждающие эту концепцию, говорят, что к ней все равно нужно относиться серьезно.

Эти утверждения неточны, поскольку этот термин должен был обсуждаться экспертной группой на Всемирном экономическом форуме 2024 года в Давосе.

На этой неделе некоторые пользователи социальных сетей ошибочно заявили, что "болезнь X" - это вирус, который может быть намеренно выпущен или даже уже распространяется в мире.

Редди пояснила, что, как военные готовятся к войне, так и системы здравоохранения должны быть готовы к ней.

Притха Редди, заместитель председателя частной группы медицинских учреждений в Индии, заявила в ходе дискуссии в Давосе, что, хотя "болезнь X" "похоже на название научно-фантастического фильма", все должны знать о ней, поскольку "это определенно явная и настоящая опасность".

Он заявил, что цель этой идеи - не посеять панику, а лучше подготовиться к возможности появления новых заболеваний.

COVID-19, по мнению Гебреисуса, стала первой "болезнью X" - то есть первым неизвестным патогеном с момента появления этого термина, который возник и вызвал пандемию.

В 2018 году агентство ООН внесло ее в список приоритетных заболеваний, требующих ускоренных исследований и разработок из-за их потенциала вызвать чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.

В настоящее время страны также ведут переговоры о заключении международного договора по борьбе с пандемией, результаты которых должны быть представлены на 77-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2024 года.

"COVID-19 подчеркнул настоятельную необходимость принятия мер по созданию более прочных систем здравоохранения", - заявил в том же году президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс. "Инвестиции сейчас позволят сохранить жизни и ресурсы на долгие годы вперед".

ВОЗ, Всемирный банк и другие партнеры создали в 2022 году пандемический фонд, чтобы помочь странам с низким и средним уровнем дохода подготовиться к появлению новых патогенов.

"Некоторые страны даже не могли отследить контакты. Поэтому, чтобы подготовить страны, я считаю, что возобновление обязательств по укреплению первичной медико-санитарной помощи очень важно".

"Страны с высоким уровнем дохода были удивлены, потому что их инвестиции в последние десятилетия были направлены на высокие технологии, передовые технологии в третичных службах, даже на роботизированную хирургию, ноне в первичную медико-санитарную помощь", - сказал он.

В 2022 году Совет ЕС согласился с тем, что блок начнет переговоры по этому договору, добавив, что такой инструмент поможет лучше выявлять угрозы на ранних стадиях, обеспечит более справедливый доступ к лекарствам и вакцинам и улучшит международное сотрудничество.

Решение проблем, возникших после COVID-19

Один из способов, с помощью которого эксперты хотят подготовиться к будущим неизвестным патогенам, - определить, что можно было сделать лучше во время последней пандемии.

Мишель Демаре, председатель правления фармацевтической компании AstraZeneca, которая стояла за одной из ранних вакцин от COVID-19, говорит, что сейчас больше внимания уделяется "устойчивости и жизнеспособности систем здравоохранения".

"Мы видели, что в прошлый раз системы здравоохранения не были готовы не только к тому, чтобы справиться с огромным количеством случаев заболевания COVID, но и к тому, чтобы одновременно диагностировать рак и другие проблемы со здоровьем", — отметил он.