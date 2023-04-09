В ночь на понедельник основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обнародовал видео с установлением российского флага на разрушенном здании Бахмутского горсовета. При этом он заявил, что "юридически" Бахмут взят.

Впрочем, через несколько дней Пригожин уточнил, что украинские войска их Бахмута не уходят и держат организованную оборону.

Украинские и иностранные эксперты говорят, что российские силы в Бахмуте несколько поменяли свою тактику. Город остается в эпицентре их наступательных усилий, но они переключили внимание с попыток окружения на бои в жилых кварталах.

Российская армия и бойцы ЧВК "Вагнер" несколько ослабили атаки на севере и юго-западе Бахмутского направления, но сосредоточились на прорыве в центр города на северо-западе. Там они пытаются достичь ключевого логистического центра ВСУ в этом районе - городка Часов Яр.

Сейчас бои идут за соседнее с ним село Богдановка, которое находится около дороги 0506. Российские Z-блогеры заявляют, что удачные действия здесь "обвалят весь фланг, который прикрывает украинские коммуникации". В последних заявлениях генштаба ВСУ сказано, что украинская армия пока отбивает все атаки около Богдановки.

С другой, южной, стороны бахмутской трассы T0504 россияне пытаются пробиться к селам Белая Гора и Ивановское.

По данным Украинской службы Би-би-си, оба села пока остаются под контролем Украины. Это значит, что армии РФ не удалось перерезать коридор к находящемуся в полуокружении Бахмуту, а именно - трассу на город Константиновка, а также дорогу 0506 к Часовому Яру.

Однако российским силам удалось продвинуться в центр Бахмута. "Вагнеровские" телеграм-каналы уже публикуют многочисленные фотографии из центральной части города.

Об этом же было сказано и в сводке британской военной разведки от 7 апреля. "Россия достигла дальнейших успехов и теперь, судя по всему, продвинулась в центр города и захватила западный берег реки Бахмутка. Ключевой путь Украины для снабжения 0506 на запад от города, вероятно, находится под серьезной угрозой", - сообщает разведка.

По данным спецслужбы, Россия усилила использование артиллерии в этом районе, а регулярная армия улучшила взаимодействие с отрядами ЧВК "Вагнер".

Украинское командование признает сложность ситуации в районе Бахмута. Однако при этом командующий группировкой ВСУ на этом направлении генерал Александр Сырский настаивает, что "враг слабеет".

"Враг слабеет и пытается прикрыть свои провалы новыми и новыми фейками о взятии Бахмута", - сказал Сырский 3 апреля.

На пресс-конференции во время визита в Польшу ситуацию в Бахмуте комментировал и президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал ее "очень и очень сложной".

"Но мы в Бахмуте, и враг не контролирует Бахмут, это ситуация на сегодня, - сказал Зеленский. - Оперативной ситуацией занимается генерал Сырский. Безусловно, и для него, и для меня главное - не потерять личный состав. Безусловно, если будет момент еще более горячих событий и опасность, что мы можем потерять личный состав из-за окружения, будут соответствующие правильные решения генерала на месте".

"Северский выступ" и Лиманское направление

Смена тактики российских военных около Бахмута, возможно, призвана обеспечить усиление атак в совсем другом районе. Речь идет о так называемом "Северском выступе".

Южнее Кременной линия фронта изгибается - ВСУ удерживает выступ, который вдается в глубину обороны российской армии вдоль реки Северский Донец, в центре которого находится город Белогоровка.

После начала вторжения россияне неоднократно пытались захватить и Белогоровку и соседний Северск, однако все попытки форсировать реку закончились для них неудачей.

Теперь этот "выступ" стал настоящей костью в горле для российских военных. Дело в том, что, например, от Белогоровки лишь 10 км до оккупированных Россией городов Лисичанск и Кременная в Луганской области.

Именно этот район может стать плацдармом ВСУ для возвращения агломерации Северодонецк-Лисичанск или перерезания трассы Кременная-Сватово.

Поэтому неудивительно, что российское командование может рассматривать срезание этого "выступа" как одну из первоочередных задач.

Для ее реализации Россия практически ежедневно атакует село Спорное к югу от Северска и Белогоровку на северо-востоке.

По мнению военного обозревателя украинской группы "Информационное сопротивление" Константина Машовца, россияне сейчас пытаются решить вопрос Северска еще до завершения взятия Бахмута.

На это указывает скрытая перегруппировка войск РФ на северо-востоке от Бахмута, смысл которой сводится к сосредоточиванию дополнительных сил и техники на этом направлении.

При этом, как указывает аналитик, Россия не привлекает оперативные резервы в этом районе для ускорения операции по захвату Бахмута.

Параллельно с этим российская армия активизировала подготовку к наступлению на Лиманском направлении, которое находится к северу от "Северского выступа". По словам Машовца, именно в этом районе сосредоточились "наиболее боеспособные части и подразделения" российской группировки и значительное количество бронетехники.

"Самыми вероятными ближайшими целями являются все же выход к реке Черный Жеребец и Лиману […] и в дальнейшем форсировании с севера реки Северский Донец, собственно на Северском направлении", - говорит эксперт.

При этом Россия также усилила давление на села, расположенные к югу от Северска: Раздоловка, Веселое, Выимка и Спорное. Сводки генштаба ВСУ подтверждают активизацию боев на этом направлении на этой неделе.

Контрудары ВСУ возле Авдеевки и Марьинки

Еще два города в Донецкой области, оказавшиеся в эпицентре боевых действий в начале апреля, - Авдеевка и Марьинка. Оба можно считать пригородами областного центра - Донецка - и оба почти полностью разрушены мощными ударами российской авиации и артиллерии.

Эти населенные пункты имеют стратегическое значение для сторон. Для Украины это возможность держать плацдарм для будущего освобождения областного центра и возможность наносить удары по базам и складам России в Донецке.

Для россиян важно оттеснить противника на безопасное расстояние от Донецка и открыть себе путь к логистическим центрам ВСУ. Это в первую очередь Курахово, Селидово и Покровск.

Атаки России на Авдеевском направлении существенно усилились в конце марта. Попытки взять город в лоб были тщетными, и российские военные попытались окружить населенный пункт и перерезать пути снабжения украинского гарнизона.

Наибольших успехов на этом пути они достигли с северного фланга Авдеевки. Здесь войска России добрались до села Красногоровка, что фактически в 4-5 км к северу от города.

Дальнейшее движение на запад привело бы к перерезанию единственной дороги, ведущей к Авдеевке.

Но, по данным американского аналитического центра Институт изучения войны (ISW), украинцам на этой неделе удалось нанести контрудар и отбить у россиян некоторые позиции к северу от города.

Эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса Виктор Кевлюк утверждает, что ВСУ провели не один, а сразу несколько успешных контрударов вокруг Авдеевки. По его данным, эти действия отбросили россиян и заставили их перейти к обороне. "Авдеевка - легкая такая разминочка перед очень большим наступлением", - говорит он.

Глава администрации города Виталий Барабаш подтвердил "улучшение позиций" ВСУ, но отметил, что это нельзя называть контрнаступлением.

"К сожалению, та информация, которую обнародовал Институт изучения войны о контрнаступлении ВСУ под Авдеевкой, не подтвердилась. Может, это чуть позже произойдет. Были определенные действия, направленные на улучшение позиций, и нашим войскам это удалось, но это далеко до контрнаступления", - сказал он в интервью "Громадському радiо".

Основной ресурс российского продвижения на этом направлении - не только пехота, но и авиация. Россия ежедневно наносит удары с воздуха. Это приводит к разрушению зданий, которые украинские силы могли бы использовать в качестве укрытия.

Барабаш указывает, что за сутки фиксировалось до 20 российских авианалетов на Авдеевку.

По состоянию на 7 апреля, по данным украинского генштаба, российские силы пытаются наступать на поселок Северное (5 км к юго-западу от Авдеевки) и Новокалиново (8 км к северу от города).

"Критического ничего нет. Да, горячо, да, бьют постоянно, дорога единственная - под обстрелами, но никакого окружения нет, о котором они [российские военные] мечтают", - заявляет глава Авдеевской администрации.

Похожие операции российская армия проводит и в Марьинке. Этот поселок был полностью уничтожен за год войны и частично захвачен российскими войсками. Однако ВСУ до сих пор держат его западную часть и построили мощную систему укреплений и окопов.

Российские военные пытаются обойти укрепления с юга через село Победа (3 км от Марьинки) и добраться до трассы на Курахово. Этот населенный пункт имеет важное значение, поскольку по факту является логистическим центром украинской группировки на Марьинском и Угледарском направлениях.

В этом районе Россия также начала активно применять авиацию. В частности, 7 апреля здесь был сбит российский Су-25, сообщили в ВСУ.

"Российские наступательные операции вдоль этой линии фронта (возле Марьинки) остаются в основном неудачными и не обеспечивают ничего, помимо тактического продвижения в этом районе", - отмечает Институт изучения войны в своем отчете за 6 апреля.

Российское министерство обороны заявляло, что в течение недели его войска предотвратили несколько украинских контратак возле Марьинки. Но военные телеграм-каналы наоборот сообщали об успешном контрударе ВСУ возле поселка Победа 4 апреля.

На других направлениях - Запорожском и Херсонском - ситуация не претерпела больших изменений. Стороны продолжают обмениваться артиллерийскими и ракетными ударами, разрушая склады боеприпасов и коммуникации противника.

Наиболее мощным российским ударам подверглись подконтрольные Украине Орехов, Гуляйполе (Запорожская область) и Берислав (Херсонская область). Украинскими ракетными ударами были поражены позиции россиян в Токмаке и Мелитополе в Запорожской области. Именно этот район называют одним из наиболее вероятных направлений готовящегося украинского контрнаступления.

К нему руководство ВСУ еще продолжает готовиться. Оно не раскрывает ни вероятных дат, ни направления наступательных операций.