Корреспонденты Би-би-си Виктория Жуган и Дмитрий Власов поговорили о ситуации на станции с президентом "Энергоатома" Украины Петром Котиным. Мы пересказываем самое важное из этого интервью.

По словам Петра Котина, все нормы радиационной безопасности на станции нарушены.

"Станция не работает — четыре энергоблока в холодном состоянии, два энергоблока в горячем состоянии", — говорит Котин.

Последний раз станция подверглась обстрелу 9 марта, в результате чего внешнее энергоснабжение ЗАЭС было нарушено и больше десяти часов она работала в режиме блэкаута на дизель-генераторах, пока линию не восстановили.

Помимо обстрелов и отключений электричества, недавно заговорили о еще одной угрозе АЭС — обмелении Каховского водохранилища, откуда берут воду для охлаждения реакторов.

"Я бы не сказал, что оно сейчас мелеет, — поясняет Котин. — Самый низкий уровень воды был 13,7 метра, на сегодняшний день — 14,4. Уровень воды в Каховском водохранилище растет. Проблема с Каховским водохранилищем в первую очередь касается экологии региона. И людей, живущих на берегу водохранилища. Непосредственно на АЭС это водохранилище не влияет".

Другое дело, по его словам, если в результате действий россиян снизится уровень воды в специальном пруду-охладителе. Вода поступает в пруд из Каховского водохранилища, и там постоянно поддерживается безопасный уровень 16,6 метра.

Как уверяет Котин, в случае падения уровня воды в пруду до "мертвого" — 12,8 метров — систему охлаждения смогут поддерживать специальные насосы. Главные опасения президента "Энергоатома" связаны с действиями оккупантов.

"Это основная угроза, которая продолжает существовать на ЗАЭС. Они, конечно, могут сделать так, что вода из этого пруда-охладителя вытекала. И после падения уровня будет проблема для работы ЗАЭС", — объясняет Котин.

"Позорные" контракты



При этом, по словам Котина, Украина продолжает частично сохранять контроль над ЗАЭС.

На станции продолжают работать 6500 человек украинского персонала. При этом, как говорит Котин, 2500 из них подписали "позорные", по его выражению, контракты с "Росатомом", и с ними "будут разбираться" после деоккупации.

Около 2 тысяч сотрудников, верных Украине, в основном инженеры, сейчас контролируют ядерную и радиационную безопасность станции и сообщают обо всем, что там происходит.

Кроме того, на станции постоянно находятся два инспектора МАГАТЭ, которые отслеживают параметры станции и представляют свои доклады в центральный офис в Вене.

"У россиян там есть несколько групп, и они не работают в тесном контакте друг с другом, когда одна группа не знает, что делает другая. К примеру, это все обесточивание. Одна группа допускает наш персонал, чтобы они отремонтировали линии электропередачи. Другая в следующую ночь начинает обстрелы и снова их повреждает" — рассказывает Котин.

Освобождение станции



Серьезных опасений по поводу безопасности станции на данный момент у Петра Котина нет.

"Думаю, что в том состоянии, в котором станция находится сейчас, ядерной и радиационной катастрофы мы избежим, — утверждает глава "Энергоатома". — Но это при условии, что в следующем месяце мы освободим станцию от присутствия этих рашистов", — заявляет Петр Котин.

Вопрос, как освободить станцию так, чтобы не спровоцировать катастрофы, волнует многих в Украине.

Котин уверен, что украинские военные разработают план, который не будет угрожать безопасности станции.

"Они, безусловно, будут делать так, чтобы это было безопасно. Никто не намерен атаковать ЗАЭС. Я думаю, что это будет оцепление станции. Причем на очень большом расстоянии от станции", — говорит президент "Энергоатома".

На вопрос о том, ведут ли военные консультации с атомщиками по этому поводу, Котин отвечает уклончиво: "Сейчас не время отвечать на этот вопрос".

Как скоро удастся восстановить работу станции после ее освобождения, оценить трудно. У украинской стороны нет полной информации о степени повреждения энергоблоков.

Кроме того, по словам Котина, территория вокруг станции заминирована россиянами и военным придется сначала разминировать подходы к ЗАЭС.

"Также есть информация, что они [россияне] собираются украсть из АЭС большое количество оборудования", — говорит Котин.

Тактика малых реакторов



Поделился Котин и планами "Энергоатома" на будущее — Украина запускает производство собственного ядерного топлива. Сейчас ЗАЭС работает наполовину на старых запасах российского топлива, наполовину — на топливе американской кампании Westinghouse.

По словам Котина, сейчас уже в Украине частично начали собственное производство, а через три года украинские реакторы смогут полностью перейти на собственное топливо.

Бомбардировки энергетической инфраструктуры Украины, по словам Котина, утвердили "Энергоатом" в желании переходить на малые модульные реакторы.

Во-первых, из-за того, что некоторые тепловые станции повреждены настолько, что восстановить их не представляется возможным, и, по всей видимости, их будут заменять новыми технологиями.

Во-вторых, малые реакторы позволят сохранять подачу энергии в районах, когда центральная энергосистема выходит из строя.

"То есть один из уроков после всех обстрелов — это то, что энергосистему нужно разбивать на маленькие участки потребления и производства электроэнергии", — поясняет Котин.

"Таким образом, при повреждениях центральной энергосистемы можно все равно оставлять районы, которые смогут делиться на "острова" и малая генерация будет обеспечивать потребление в этом районе", — добавляет он.

По поводу модульных реакторов "Энергоатом" ведет переговоры с несколькими компаниями — NuScale, Holtec и Rolls-Royce. Проект, считает Котин, может заработать ближе к 2028 — 2030 годам, плюс понадобится достаточно много времени на строительство самих реакторов.