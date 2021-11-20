Что происходит на испанском острове Пальма после извержения вулкана

Два месяца - c 19 сентября - не прекращается извержение вулкана на острове Пальма, входящем в Канарский архипелаг. Многие его жители-фермеры потеряли дома и сельскохозяйственную технику. Их хозяйства разрушены лавой или засыпаны слоем пепла. Оказавшись в непростой ситуации, люди пытаются, в первую очередь, спасти источник своего существования - банановые плантации, которые в ряде случаев оказались отрезанными от владельцев потоками лавы. При этом островитяне рассчитывают на помощь от государства, без которой невозможно быстро восстановить на Пальме нормальную жизнь.

На работу на десантном катере

Незадолго до рассвета в небольшом порту Тасакорте, что на западном берегу острова, ежедневно собираются несколько сот человек. Кто-то приезжает на уцелевшем от извержения вулкана тракторе, кто-то приводит пару осликов - незаменимых для работы на плантациях. На горизонте маячит силуэт большого десантного корабля "Кастилия" ВМС Испании. Именно ему принадлежат 4 катера морского десанта, которые по нескольку раз в сутки, преодолевая расстояние в 5 морских миль, доставляют фермеров, их технику и животных, к плантациям. Ведь по суше добраться до них нельзя - лава разрушила дороги.

"Мы благодарны военным", - говорит 40-летний житель поселка Лос-Льянос Висенте Гутьеррес, с которым DW удалось связаться по телефону. Ему принадлежит банановая плантация в местности под названием Пуэрто-Наос - 5 гектаров. Лава ее пощадила, но пепел повредил деревья и погубил урожай. "Бананы утратили товарный вид, так что на продажу не годятся", - сетует фермер. По его словам, плантацию предстоит очистить от пепла и восстановить систему орошения.

Жизнь на вулкане

Фермер рассказал, что потерял дом и почти все имущество, включая машину и сельхозтехнику. Спасти удалось лишь кур, собаку и кота. Висенте поселился с женой и двумя детьми в соседнем поселке - в доме тестя. Работает на плантации по 12 часов - все приходится делать вручную. С едой и одеждой помогают люди из непострадавших районов острова. Правда, порой возникают перебои с доставкой свежих продуктов. Ну, а тем, у кого нет родственников, приходится жить где придется. Некоторым посчастливилось - муниципалитеты разместили их в гостиницах, другие - в ожидании нового жилья - ночуют в машинах, палатках или даже в пещерах в горах.

О том, когда поступит от государства компенсация за ущерб от стихии, Висенте не знает. Ну а деньги нужны срочно - без них хозяйство не поднять. Ведь фермер в любом случае намерен остаться на острове, работать на земле, доставшейся от родителей. В худшем положении те, у кого лава уничтожила не только жилье, но и плантации. "Некоторые ждут не дождутся компенсационных денег - чтобы перебраться в другие края", - резюмировал фермер.

Масштабы бедствия

По запрошенным DW в региональном правительстве Канарского архипелага данным, из зоны извержения вулкана пришлось эвакуировать 7000 человек. Из них более 2000 остались без крова - их дома полностью разрушены. Один житель погиб, пытаясь спасти свое имущество. Особенно пострадали поселки Лос-Льянос, Эль-Пасо и муниципальный округ Тасароте. Ущерб главному источнику дохода острова - плантациям, которые до извержения ежедневно давали 350 тонн бананов, оценивается в 100 млн. евро. 158 га сожжены лавой, 300 - пострадали от пепла.

"Финансовые возможности архипелага ограничены", говорится в документе администрации. Ведь туристическая индустрия - еще одна доходная отрасль региона - "из-за пандемии практически не приносит дохода в бюджет". Так что деньги можно тратить лишь на решение неотложных задач: на опреснительные установки для восстановления системы орошения плантаций, на оплату гостиниц и закупку каркасных домиков для пострадавших. Что касается финансовой помощи от центрального правительства Испании, то она "пока не поступала".

Миллионы помощи, но пока лишь на бумаге

Между тем, из официальных сообщений, опубликованных на сайте испанского правительства, явствует, что принятый еще в октябре Специальный план восстановления Пальмы предусматривает выделение из госбюджета 225 млн евро. Они пойдут на строительство жилья, ремонт инфраструктуры и субсидии неаграрным предприятиям. Одновременно 19 млн выделяются на помощь фермерским хозяйствам, 5 млн - социальным службам. Кроме того, лица и предприятия, получающие государственную помощь, освобождаются от уплаты налогов.

Ситуацию пояснил DW профессор факультета экономики Мадридского университета Антонио Эрас Хиль. По его мнению, помощь от государства, в соответствии со сложившейся в Испании практикой, "может поступить лишь месяцев через 6 после окончания стихийного бедствия и выявления полного объема ущерба". Ну, а извержение вулкана на Пальме пока продолжается, так что называть сроки помощи пока рано, отметил профессор.

С надеждой на Брюссель

Как сообщает пресса, в виду сложившейся ситуации делегация канарской Ассоциации производителей бананов вынуждена была отправиться в эти дни в Брюссель - в штаб-квартиру Евросоюза. Цель поездки - "добиться скорейшей помощи от этой организации для спасения отрасли". И судя по откликам членов делегации, эта цель была достигнута. Пальме будут выделены средства сразу из нескольких фондов ЕС. Правда, о размере помощи и сроков ее предоставления пока не собщается.