Что известно об ударах США и Британии по йеменским хуситам?

Британское военное ведомство сообщило, что они нанесли удар по аэродрому в Аббсе, откуда, по данным разведки, производились запуски ракет и беспилотников, и площадке для запуска беспилотников в Бани.

Удары были нанесены по столице Йемене Сане, которая находится под контролем хуситов, а также по портовому городу Худайда и позициям хуситов в провинции Саада на северо-западе страны.

Среди этих целей Пентагон назвал радарные установки, склады и площадки для запуска беспилотников и ракет и командные центры хуситов.

США заявили, что "нанесли преднамеренные удары по более чем 60 целям в 16 точках расположения боевиков-хуситов, которые пользуются поддержкой Ирана".

Хуситы заявили, что эти удары их не остановят, и они продолжат атаковать суда, перевозящие, как они утверждают, грузы в Израиль . Однако, по словам американцев, военные возможности хуситов в результате ударов были заметно ослаблены.

В результате этих ударов в ночь с четверга на пятницу были поражены десятки целей, не обошлось и без жертв.

Поддержку Лондону и Вашингтону оказали также некоторые их союзники по коалиции.

Хотя в Красном море находятся два корабля Королевского ВМФ, ни один из них не предназначен для нанесения ударов по наземным целям, поэтому непосредственно в операции они не участвовали.

С британской стороны в операции приняли участие 4 многоцелевых истребителя Typhoon, поднятые с авиабазы на Кипре и оснащенные самонаводящимися бомбами. Сколько именно бомб было использовано, не уточняется.

Хотя о конкретном числе примененных ракет не говорилось, США отметили, что выпустили по целям более 100 высокоточных боеприпасов различных типов.

Основной удар был нанесен военной авиацией с американского авианосца в Красном море и авиабаз, расположенных в регионе.

В результате налета пятеро хуситов были убиты и шестеро получили ранения, сообщил их представитель. В Пентагоне подчеркнули, что удары наносились исключительно по военным объектам с применением высокоточного оружия.

Как отреагировали на удар хуситы?

Хуситы утверждают, что наносят удары по судам в Красном море в ответ на действия израильских военных в Газе.

По их словам, любое судно, направляющееся в Израиль или связанное с ним, является законной целью. Однако при этом нападения часто осуществлялись на суда, никак с Израилем не связанные.

Что касается удара по самим хуситам, то их лидер Мохаммед аль-Бухайти заявил, что США и Великобритания скоро осознают, что совершили "величайшую ошибку в своей истории".

"Америка и Британия совершили ошибку, начав войну с Йеменом, потому что они не извлекают уроков из прошлого", — написал он в соцсетях, добавив, что "у каждого человека в мире есть два выбора: встать на сторону жертв геноцида или присоединиться к тем, кто этот геноцид устраивает".

Другой представитель хуситов выразился в том духе, что США и Британия ошибаются, если думают, будто могут помешать Йемену поддерживать палестинцев.