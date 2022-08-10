Обыски ФБР в доме Дональда Трампа в Мар-а-Лаго держались в строгом секрете — о них не знал даже президент Джо Байден, уверяют в Белом доме.

"Никто в Белом доме не был проинформирован об ордере на обыск в резиденции Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Сотрудники администрации президента Байдена узнали об обыске из публичных сообщений", — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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В Белом доме отказались комментировать обыски и посоветовали журналистам задавать вопросы министерству юстиции. При этом пресс-секретарь добавила, что Джо Байден не сомневается в "верховенстве закона".

Еще в апреле сообщалось, что министерство юстиции США начало расследование по факту вывоза Трампом официальных президентских документов в резиденцию Мар-а-Лаго, где он постоянно проживает с января 2021 года.

Расследование началось, после того как в феврале Национальное управление архивов и документации США уведомило конгрессменов, что его сотрудники обнаружили в поместье около 15 коробок с документами Белого дома, некоторые из которых содержали секретные материалы.

Трамп назвал инцидент в понедельник средневековьем, сами обыски — рейдом, и заявил, что ни с одним из бывших президентов США ничего подобного не случалось.

В отношении Трампа сейчас ведутся многочисленные расследования, в том числе курируемое Конгрессом дело по поводу беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года.

Как отреагировали в США



Бывшие соратники Трампа требуют от ФБР объяснений и считают, что в обысках есть политическая подоплека.

Так, Мик Малвани, в прошлом глава администрации Трампа, в интервью Би-би-си заявил, что обыск ФБР в частной резиденции в Мар-а-Лаго, является "либо самым вопиющим в нашей истории политическим заказом, либо частью самого значительного уголовного расследования".

Даже бывший вице-президент США Майк Пенс, который не поддерживал Трампа после нападения его сторонников на Капитолий, призвал генерального прокурора США Меррика Гарланда дать общественности полный отчет о том, почему был выдан ордер на обыск.

Он также выразил глубокую озабоченность по поводу рейда ФБР и сказал, что это попахивает пристрастностью министерства юстиции и что дело политически мотивировано.

"Я разделяю глубокую обеспокоенность миллионов американцев по поводу беспрецедентного обыска в личной резиденции президента Трампа", — написал Пенс в "твиттере", отметив, что ни один бывший президент Соединенных Штатов никогда не подвергался подобному обыску за всю историю страны.

I share the deep concern of millions of Americans over the unprecedented search of the personal residence of President Trump. No former President of the United States has ever been subject to a raid of their personal residence in American history. — Mike Pence (@Mike_Pence) August 9, 2022



Член палаты представителей, видный республиканец Майк Тернер также назвал ордер на обыск беспрецедентным и направил директору ФБР Кристоферу Рэю письмо с требованием провести экстренный брифинг и разъяснить гражданам страны, что происходит.

В ФБР официальную причину обысков пока не называют. Однако, по мнению Дейва Аронберга, государственного прокурора Палм-Бич, штат Флорида, политические мотивы проведения обыска совершенно исключены.

Аронберг говорит, что на основании собственного юридического опыта он совершенно убежден: учитывая всю беспрецедентность запроса, судья, выдавший ордер на обыск, наверняка изучил все обстоятельства дела настолько тщательно, насколько это только возможно.

Он также заверил, что его никто не предупреждал о том, что ФБР будет проводить обыск в доме президента Трампа в Мар-а-Лаго. "Но такая секретность нормальна для федералов, особенно когда речь идет о деле столь деликатном, как обыск в доме бывшего президента", — добавил Аронберг в беседе с Би-би-си.

Что делает сам Дональд Трамп и его сторонники



Дональд Трамп, который ранее намекал, что хочет вернуться в Белый дом, заявил, что рейд ФБР — "это превращение системы правосудия в оружие радикальными левыми демократами, которые отчаянно не хотят, чтобы я баллотировался в президенты в 2024 году".

Не исключено, что Республиканская партия пытается использовать гнев сторонников Трампа по поводу обыска ФБР, чтобы собрать больше денег для финансирования кампаний кандидатов от партии в преддверии скорых промежуточных выборов в США.

Сейчас Трамп находится в своем гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Туда он приехал после обысков и, как сообщает корреспондент Би-би-си в Нью-Джерси, собирается сегодня пообедать с высокопоставленными членами Республиканской партии.

По словам корреспондента, охрана на подъездах к гольф-клубу была серьезно усилена, а сама встреча, которая была запланирована уже давно, будет похожа на встречу генерала с солдатами перед серьезной битвой.