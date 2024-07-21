Что известно о гражданине ФРГ, которому грозит расстрел в РБ

В соцсети есть два профиля с идентичными данными и фотографиями. Один из них подписан именем Рико Кригер (Rico Krieger), второй - Рико Кригер Хайнеманн (Rico Krieger Heinemann). Оба профиля были зарегистрированы в августе 2023 года.

О Рико Кригере известно немного, в основном - это та информация, которой он поделился о себе в сети LinkedIn.

Смертный приговор Рико Кригеру вынесли 24 июня, известно об этом стало почти месяц спустя. 19 июля МИД ФРГ подтвердил DW, что суд в Минске приговорил гражданина Германии к высшей мере наказания - смертной казни. По данным правозащитного центра „Вясна“, его обвинили по шести тяжким статьям УК РБ, в том числе в акте терроризма и приготовлении к наемничеству. Что известно о Рико Кригере и его деле - разбиралась DW.

В отклике на одну из вакансий владелец профиля рассказал о себе, что ему 29 лет (сейчас, вероятно, 30), он родился в Берлине и живет в Германии, однако в течение года собирается переехать в США. По его словам, для этого он переоформил водительские права с немецких на международные, а также подал заявление на получение паспорта и теперь находится в поиске потенциальных работодателей в Соединенных Штатах.

Также владелец аккаунта в соцсети оставил для связи американский номер телефона. На нем зарегистрирован аккаунт в Telegram, в котором используется то же фото, что и на одном из профилей в LinkedIn. Аккаунт еще не удален, то есть им пользовались меньше года назад.

Чем он занимался?