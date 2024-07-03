Члены НАТО согласовали помощь Киеву на 40 млрд евро

Сумма в 40 млрд евро примерно соответствует объему ежегодной западной помощи Украине с начала вооруженного вторжения России в феврале 2022 года. На вопрос, как обеспечить справедливое распределение финансового бремени между странами альянса, Столтенберг сказал, что взнос каждого государства можно рассчитывать, исходя из объема ВВП. Это означало бы, что США, Германии, Великобритании, Франции и Италии пришлось бы выделять значительно больше средств, чем другим странам НАТО.