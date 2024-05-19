Член военного кабинета Израиля выступил с ультиматумом по Газе

По мнению Ганца, план должен включать шесть целей: освобождение заложников, свержение правительства ХАМАС, демилитаризация Газы, израильский контроль над сектором, создание в нём гражданской администрации совместно с США, ЕС и арабскими странами, а также возвращение израильтян, эвакуированных из-за обстрелов с севера страны в свои дома.

"Нетаньяху десять лет назад поступил бы правильно. Готовы ли вы сегодня поступить правильно и патриотично?" — обратился Ганц к премьеру.

Администрация Нетаньяху заявила, что требования Ганца будут означать поражение Израиля, отказ от освобождения большинства заложников, сохранение у власти ХАМАС и создание палестинского государства.