Ответчики по иску — около двух десятков членов съемочной группы, в том числе актер Алек Болдуин, выстреливший в Хатчинс, помощник режиссера Дэвид Холлс, который выдал Болдуину пистолет, а также Ханна Гутьеррес-Рид, отвечавшая за реквизит.

Сергей Светной утверждает, что пуля, убившая его подругу Галину Хатчинс, чуть не задела его самого. По мнению истца, причиной трагедии стала халатность членов съемочной группы, отвечавших за безопасность использовавшегося на съемках оружия.

Во время пресс-конференции Сергей Светной рассказал, что за несколько дней до трагедии, произошедшей на съемках "Ржавчины", он видел оставленное без присмотра реквизитное оружие в грязи. По его словам, он сказал об этом ответственным за реквизит членам съемочной группы.

21 октября Алек Болдуин на съемочной площадке "Ржавчины" выстрелил в сторону Галины Хатчинс из пистолета, который ему выдали, ошибочно объявив незаряженным. Хатчинс погибла, стоявший за ней режиссер Джоэл Соуза был ранен.

Дэвид Холлс, согласно показаниям свидетей, передавая Болдуину реквизитный пистолет, сказал, что он не заряжен. Холлс позже рассказал следователям, что не проверил полностью барабан револьвера перед тем, как выдать его актеру. Ответственная за реквизит Ханна Гутьеррес-Рид, в свою очередь, заявила, что не знает, как боевой патрон оказался в пистолете на съемочной площадке. По ее словам, оружие на съемках хранилось в сейфе, к которому был доступ только у нескольких человек.

Ранее шериф округа Санта-Фе, где велись съемки и произошла трагедия, заявлял, что говорить о предъявлении обвинений слишком рано, однако явно имела место халатность при обращении с оружием.

Другие члены съемочной группы также критиковали меры безопасности, а Сергей Светной на своей странице в "Фейсбуке" писал, что трагедия произошла по причине недосмотра и непрофессионализма.

После трагического инцидента голливудские кинематографисты подписали открытое письмо, в котором потребовали запретить настоящее огнестрельное оружие на съемках.

63-летний украинец Сергей Светной — друг Галины Хатчинс. По его словам, они были знакомы много лет и вместе работали на съемках девяти фильмов.

Когда на съемочной площадке раздался выстрел, Светной, по его словам, бросился на помощь к Хатчинс и держал ее голову в тот момент, когда она умирала. Светной также рассказал о тяжелом эмоциональном состоянии после стрельбы на съемочной площадке и гибели Хатчинс.

Пока никто из ответчиков по иску не прокомментировал заявления Сергея Светного и его решение обратиться в суд.