Член миссии ВОЗ в Ухане: Китай раскрыл не все данные о начале вспышки коронавируса

Об этом в интервью Рейтер, New York Times и Wall Street Journal рассказал австралийский микробиолог Доминик Дуайер — один из участников международной исследовательской миссии в город Ухань, где в 2019 году был впервые обнаружен коронавирус, вызывающий Covid-19.

По словам ученого, когда эксперты из ВОЗ приехали в Китай для проведения расследования, китайские власти не показали им исходные данные о первых известных пациентах, что является стандартной практикой. Вместо этого ученые получили краткое обобщение запрошенных данных.

Китай пока никак не прокомментировал слова ученого, но во время поездки представители министерства здравоохранения страны заверяли, что группе ВОЗ оказывают всестороннюю поддержку.

Власти США призвали Китай дать экспертам доступ к необходимой им информации о самой первой стадии появления Covid-19, подчеркнув, что доклад ВОЗ вызывает у них глубокое беспокойство.

На прошлой неделе команда ВОЗ поделилась первыми выводами расследования. В частности они назвали крайне маловероятной теорию о лабораторном происхождении коронавируса.

Полный доклад о поездке может появиться уже в начале следующей недели, и в нем будет указано, что команда не получила полных данных о первых заболевших, сказал профессор Дуайер.

С тех пор как в конце 2019 года в Ухане был обнаружен новый коронавирус, во всем мире было зарегистрировано более 106 миллионов случаев вызванного им заболевания Covid-19. Скончались более 2,3 миллионов человек с этим диагнозом.

Что эксперты ВОЗ надеялись найти в Ухане?

Специалисты ВОЗ прилетели в Китай в конце января и провели там четыре недели, первые две из них — в карантине.

Участники миссии ВОЗ обратились к властям Китая с просьбой предоставить исходные данные о 174 случаях Covid-19, выявленных в Ухане в декабре 2019 года, объяснил профессор Дуайер.

По его словам, команде было крайне важно увидеть подробную информацию об этих заболевших, потому что лишь половина из них вступила в контакт с вирусом на рынке морепродуктов, где он был впервые обнаружен.

Почему китайская сторона не предоставила исходных данных — ученый не знает. "Будь то политические причины, отсутствие времени, сложности с поиском этих данных или что-то еще — я просто не знаю, можно только спекулировать", — сказал профессор Дуайер агентству Рейтер.

Другая участница экспедиции, датский иммунолог Теа Колсен Фишер, в интервью газете New York Times назвала расследование "в высокой степени геополитическим".

"Все знают, сколько давления оказывается на Китай, чтобы он сотрудничал с этим расследованием, и сколько обвинений может возникнуть в связи с этим", — сказала она.

Как ответил Китай?

Власти Китая настаивали, что полностью сотрудничают с расследованием ВОЗ.

Однако переговоры о миссии длились несколько месяцев, а во время самой поездки китайские власти полностью контролировали передвижения экспертов.

США обвиняли Китай в сокрытии истинного масштаба первой вспышки коронавируса, а также критиковали страну за то, что экспертам ВОЗ не предоставили свободных условий работы. В частности, ученые не смогли взять интервью у простых жителей и свидетелей начала пандемии.

Участники поездки также рассказали прессе о напряженной обстановке, царившей во время общения с китайскими коллегами: просьбы предоставить данные о пациентах переходили в споры на повышенных тонах.

В январе ВОЗ назвала изначальную реакцию властей Китая на появление вируса недостаточно решительной. Эксперты также хотят дальнейшего расследования теории о распространения вируса через поверхности замороженных продуктов путем их продажи и транспортировки. По мнению ученых, есть вероятность, что он впервые мог появиться в Юго-Восточной Азии.