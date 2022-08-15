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Более 60 человек получили ранения и травмы в результате трагедии в торговом центре "Сурмалу". Еще 15 человек числятся пропавшими без вести.
Sprogimas Jerevane
Sprogimas Jerevane
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В столице Армении Ереване число погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" увеличилось до шести человек, еще 61 получил ранения и травмы. "Найдено тело еще одного погибшего. Количество жертв достигло шести", - сообщил МЧС Армении в понедельник, 15 августа.

Еще 15 человек числятся пропавшими без вести. Утром на место трагедии прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По предварительным данным МЧС Армении, два мощных взрыва с пожаром и обрушением здания произошли на складе пиротехники 14 августа.

Торговый центр "Сурмалу" специализируется на оптовой продаже различных товаров и продуктов.

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Deutsche Welle
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