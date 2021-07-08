Число жертв Covid-19 в мире превысило 4 млн человек

Во всем мире, по данным специалистов университета, зарегистрировано уже более 185 млн случаев заражения коронавирусом. Эксперты, однако, полагают, что реальное количество случаев заражения и смертей значительно выше.

Сайт Университета Джонса Холпкинса обновляется регулярно, на нем публикуются более высокие цифры, чем официальные данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В некоторых случаях данные университета корректируются в сторону понижения. По информации ВОЗ, от коронавируса во всем мире умерли 3,98 млн человек, зарегистрировано почти 184 млн случаев заражения.

США — лидер по летальным исходам в абсолютных числах



В абсолютных числах наибольшее количество смертей от коронавируса зафиксировано в США: в стране с населением 330 млн жителей с начала 2020 года умерли от Covid-19 около 605 тысяч человек. Второе место по летальным исходам занимает Бразилия (525 тысяч), а третье — Индия (почти 400 тысяч).

В Германии, по данным Университета Джона Хопкинса, от коронавируса умерли более 91 тыс. человек, в России — почти 138 тысяч. В России ситуация с коронавирусом в последнее время заметно обострилась: в стране вновь усиливаются коронавирусные ограничения, в некоторых отраслях вводится обязательная вакцинация.